Городовой / Новости Петербурга / "Соседи по принуждению": кого и как могут подселить в вашу квартиру с 1 июля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Этот знак будто поцелован Богом: успех во всех направлениях гарантирован – астрологический прогноз Полезное
«Подорожник» с тонким льдом: лимитированная карта «Арктика» появится в кассах петербургского метро Новости Петербурга
Два месяца «рутины»: 2 миллиарда, украденных из хранилища Петербурга, не могут найти Новости Петербурга
Самый вкусный салат из баклажанов — хит этого лета: простой рецепт, который просят все Полезное
Что будет, если залить бензин АИ-92 вместо АИ-95: автоэксперт дал четкий ответ Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

"Соседи по принуждению": кого и как могут подселить в вашу квартиру с 1 июля

Опубликовано: 30 июня 2026 12:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Соседи по принуждению": кого и как могут подселить в вашу квартиру с 1 июля
фото legion-media
Кому разрешат жить в вашей квартире по закону

С 1 июля 2026 года в жилищном законодательстве появляются нормы, способные заметно поменять расклад сил в вопросах заселения. Особенно уязвимыми становятся владельцы долей, комнат в коммуналках и наниматели муниципального жилья: именно для них растёт риск появления новых сожителей — в том числе вопреки их желанию.

Кто и на каких основаниях может оказаться в квартире

  • Собственник комнаты в коммуналке вправе сдать её в аренду без согласия соседей — и таким образом легально заселить арендатора.
  • При продаже доли действует правило преимущественного выкупа: соседей уведомляют письменно и дают 30 дней на решение; если те молчат или отказываются, долю продают любому покупателю.
  • Сделки дарения обходят правило преимущественного выкупа — через них можно передать даже микродолю (например, 1/10), а новый владелец получает право регистрации и проживания.
  • В случае долгов долю могут арестовать и продать на торгах — новый собственник вправе жить в квартире, даже если прежние жильцы против.
  • Для муниципального жилья есть отдельный риск: при смерти нанимателя муниципалитет может заселить другого нуждающегося, если текущие жильцы не оформят свои права.

Вывод

Изменения расширяют круг ситуаций, когда в квартире могут появиться новые жильцы без одобрения остальных. Риски особенно высоки при долевой собственности, дарении и задолженностях.

Грамотная фиксация прав, контроль сделок и своевременная реакция на уведомления помогают сохранить контроль над жильём, - передает автор канала "DEITA.RU".

Личный опыт

Когда я разбиралась с документами по доле в родительской квартире, впервые всерьёз задумалась, как легко меняется состав жильцов: достаточно одной сделки, и рядом оказывается чужой человек. С тех пор слежу за уведомлениями от Росреестра, обсуждаю с родственниками любые планы по отчуждению долей и держу под рукой контакты юриста. Это не перестраховка, а обычная бытовая аккуратность — в жилищных вопросах цена ошибки слишком высока.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие документы нужно хранить вечно.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью