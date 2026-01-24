За кожей лица мне помогают ухаживать эфирные масла: остановился на этих

Эфирные масла — это концентрированная сила природы, которая может стать основой простого и эффективного ухода за кожей. Они не только дарят приятный аромат, но и решают конкретные задачи, от увлажнения до борьбы с возрастными изменениями.

С чего начать

Врач-косметолог Татьяна Аюпова рекомендует обратить внимание на базовые масла, такие как чайное дерево или розовое дерево. Они отлично увлажняют и могут использоваться как самостоятельное средство вместо дневного крема, особенно для жирной кожи. Они сохраняют естественный защитный барьер, быстро впитываются и не оставляют жирного блеска.

Антивозрастные помощники

Для более зрелой кожи эксперт советует масла жасмина, розы, нероли и ромашки. «Они работают как антиоксидантные системы», — отмечает косметолог. Эти масла богаты витаминами А, Е и жирными кислотами Омега. Их можно добавлять по несколько капель в ваш обычный нейтральный крем или наносить в чистом виде на ночь.

Важные правила безопасности

Эфирные масла — активные концентраты. Хранить их нужно в холодильнике. Перед первым использованием обязательно проведите тест на аллергию: нанесите каплю разведённого масла на кожу за ухом или на сгибе локтя и понаблюдайте за реакцией в течение суток. Только после этого можно применять средство для регулярного ухода.