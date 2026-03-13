Беру курочку и картошку: На выходе - ужин в одной посуде всего за 45 минут

Хотите приготовить сытный ужин, при этом не потратить много сил, времени и не испачкать гору посуды? Это вполне возможно, стоит только выбрать удачный рецепт блюда.
На канале "Простые рецепты" дают способ приготовления картофельной запеканки с курицей с безумно сочной сырной шапочкой.
Для приготовления запеканки необходимо:
- 450 г куриного филе;
- 4 крупные картофелины;
- 1 красная луковица;
- специи и соль.
Для сочной сырной шапочки нужно взять:
- 3 помидора среднего размера;
- 3 ст. л. майонеза;
- 250 г сыра твёрдых сортов;
- специи и соль по вкусу.
Приготовление запеканки с картофелем и курицей по шагам
- Подготовим продукты. Картошку нарежем ломтиками, курицу - на тонкие полосы, лук - кольцами. Форму для запекания смажем растительным маслом.
- Сначала выложим лук, на него - слой ломтиков картошки, сверху - курицу. Закроем форму фольгой и отправим на 30 минут в духовой шкаф. Его нужно заранее разогреть до 200 градусов.
- Пока продукты запекаются, подготовим сырную шапочку. Помидоры нарежем мелкими кубиками, сыр натрём, смешаем всё с майонезом, добавим соль и специи по своему усмотрению.
- Выложим шапочку на запеканку, сняв предварительно лист фольги. Отправим в духовку на том же режиме нагрева ещё на 10-15 минут.
Вкусную запеканку сразу подаём на стол. Она получается очень сочной и ароматной, а сырная шапочка - просто восхитительная!
К таком блюду и гарнира не надо, но по желанию отдельно можно подать салат из свежих овощей с зеленью, он будет удачно гармонировать со вкусным мясным блюдом.
