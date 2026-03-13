Городовой / Полезное / Беру курочку и картошку: На выходе - ужин в одной посуде всего за 45 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Беру курочку и картошку: На выходе - ужин в одной посуде всего за 45 минут

Опубликовано: 13 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вариант приготовления вкусного сытного ужина из курицы и картошки.

Хотите приготовить сытный ужин, при этом не потратить много сил, времени и не испачкать гору посуды? Это вполне возможно, стоит только выбрать удачный рецепт блюда.

На канале "Простые рецепты" дают способ приготовления картофельной запеканки с курицей с безумно сочной сырной шапочкой.

Для приготовления запеканки необходимо:

  • 450 г куриного филе;
  • 4 крупные картофелины;
  • 1 красная луковица;
  • специи и соль.

Для сочной сырной шапочки нужно взять:

  • 3 помидора среднего размера;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 250 г сыра твёрдых сортов;
  • специи и соль по вкусу.

Приготовление запеканки с картофелем и курицей по шагам

  1. Подготовим продукты. Картошку нарежем ломтиками, курицу - на тонкие полосы, лук - кольцами. Форму для запекания смажем растительным маслом.
  2. Сначала выложим лук, на него - слой ломтиков картошки, сверху - курицу. Закроем форму фольгой и отправим на 30 минут в духовой шкаф. Его нужно заранее разогреть до 200 градусов.
  3. Пока продукты запекаются, подготовим сырную шапочку. Помидоры нарежем мелкими кубиками, сыр натрём, смешаем всё с майонезом, добавим соль и специи по своему усмотрению.
  4. Выложим шапочку на запеканку, сняв предварительно лист фольги. Отправим в духовку на том же режиме нагрева ещё на 10-15 минут.

Вкусную запеканку сразу подаём на стол. Она получается очень сочной и ароматной, а сырная шапочка - просто восхитительная!

К таком блюду и гарнира не надо, но по желанию отдельно можно подать салат из свежих овощей с зеленью, он будет удачно гармонировать со вкусным мясным блюдом.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как из простого картофеля приготовить невероятную аппетитную закуску для семьи или гостей.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью