Городовой / Полезное / Простая картошка стала главной звездой стола: необычная закуска с красной рыбой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Простая картошка стала главной звездой стола: необычная закуска с красной рыбой

Опубликовано: 12 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда привычные закуски в тарталетках уже не радуют: тесто крошится, а вкус получается слишком простым, на помощь приходит новый рецепт.

Рецептом закуски, которая отлично подходит и для быстрого ужина, и для праздничного стола поделился автор Дзен-канала «Аймкук».

Ингредиенты:

картофель — 3 шт. (около 400 г), лосось слабосолёный — 160 г, сыр творожный — 140 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец и сухие травы — по вкусу, зелень — для подачи.

Приготовление:

Сначала достаю из холодильника творожный сыр и оставляю его при комнатной температуре.

Картофель очищаю и натираю на мелкой тёрке. Лишний сок слегка отжимаю руками — важно не перестараться, чтобы масса не стала сухой. Солить картофель не нужно, потому что солёность позже даст рыба. Я только добавляю немного чёрного перца и сухих трав для аромата.

В сковороде разогреваю растительное масло. Ложкой выкладываю картофельную массу, формируя небольшие круглые лепёшки. Стараюсь делать их не слишком толстыми, чтобы они хорошо прожарились. Обжариваю с двух сторон до румяной и хрустящей корочки.

Готовые драники перекладываю на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло, и даю им немного остыть.

Пока основа остывает, нарезаю слабосолёного лосося тонкими ломтиками. Творожный сыр перекладываю в кондитерский мешок с насадкой — так закуска получается особенно аккуратной, но при желании можно просто выложить сыр ложкой.

На каждый остывший драник намазываю по кругу творожный сыр, а в центр аккуратно укладываю ломтики рыбы, формируя небольшую «розочку». Сверху при желании можно добавить немного зелени — укроп, петрушку или микрозелень.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью