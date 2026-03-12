Куриные котлеты, которые исчезают со стола: рубленое филе и расплавленный сыр внутри

Внутри этих котлет — расплавленный сыр, который делает их особенно нежными и аппетитными. Таким рецептом поделился автор Дзен-канала «Бодрый Баран».
Ингредиенты
Куриное филе — 500 г, твердый или полутвердый сыр — 100-150 г, лук — 1 средняя луковица, яйцо — 1 шт., майонез или сметана — 2 ст. л. с горкой, крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. л., чеснок — 1-2 зубчика (по желанию), соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, зелень (укроп или петрушка) — для подачи.
Приготовление
Сначала подготавливаю курицу. Филе тщательно промываю и обязательно обсушиваю бумажным полотенцем — лишняя влага здесь не нужна. Затем нарезаю мясо очень маленькими кубиками. Чем мельче кусочки, тем нежнее будут готовые котлеты.
Лук очищаю и режу максимально мелко. Если не хочется, чтобы кусочки лука чувствовались, его можно натереть на терке или измельчить блендером — тогда он просто отдаст сок и сделает котлеты более сочными. Сыр натираю на крупной терке, а чеснок пропускаю через пресс.
Теперь соединяю все ингредиенты в глубокой миске: нарезанную курицу, лук, сыр, яйцо, майонез (или сметану), крахмал и чеснок. Добавляю соль и перец по вкусу. Всё тщательно перемешиваю ложкой. Масса получается немного липкой, но достаточно плотной — так и должно быть.
После этого миску накрываю и убираю в холодильник примерно на 15-20 минут. Этот шаг лучше не пропускать: за это время крахмал набухает, а курица пропитывается соусом, благодаря чему котлеты становятся сочными.
Затем достаю массу из холодильника. Слегка смачиваю руки водой и формирую котлеты круглой или овальной формы толщиной около 1,5-2 см.
На сковороде разогреваю растительное масло и выкладываю котлеты на небольшом расстоянии друг от друга.
Сначала жарю на среднем огне без крышки около 4-5 минут, пока не появится золотистая корочка. Затем аккуратно переворачиваю котлеты, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и готовлю еще 5-7 минут, чтобы курица полностью прожарилась внутри.
Перед подачей готовые котлеты можно посыпать свежей зеленью.
