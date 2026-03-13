Русский остров, который построили без гвоздей в XVIII веке: шедевры деревянного зодчества – где находится и что посмотреть

Есть в Карелии место, которое словно сошло со страниц старых сказок - остров Кижи. Он находится посреди огромного Онежского озера и хранит настоящие чудеса света. Тысячи путешественников со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть знаменитые церкви, построенные без единого гвоздя.
История острова
Впервые люди упомянули Кижи в письменных источниках еще в XVI веке. Тогда здесь жили простые рыбаки и охотники. Однако в XVIII веке построили те самые знаменитые церкви - Преображенскую и Покровскую, которые и сделали Кижи всемирно известными.
Чудеса деревянного зодчества
Сегодня весь архитектурный ансамбль острова входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий музей под открытым небом, где есть на что посмотреть.
Церковь Преображения Господня
Это визитная карточка Кижей. Храм, увенчанный 22 куполами, построили в 1714 году, и главная загадка в том, что при строительстве не использовали ни одного гвоздя - только топор и деревянные бревна.
Церковь Покрова Богородицы
Она стоит рядом и выглядит более уютной и камерной. Построили ее на полвека позже, и у нее ровно 9 куполов. Вместе с Преображенской церковью они создают идеальную архитектурную пару.
Колокольня и крестьянские дома
Кроме храмов, на остров перевезли старинные деревянные дома, амбары и даже мельницу. Гуляя по Кижам, можно заглянуть в избу и представить, как жили карельские крестьяне много лет назад.
В чем секрет мастерства
Плотники рубили бревна из северной сосны и соединяли их особым способом - «в чашу» или «в лапу». Такие соединения держали конструкцию мертвой хваткой: никаких щелей, ветер не задувает, а здание стоит веками. И все это делалось простым топором. Кстати, каждый элемент декора имел значение: резные наличники и купола служили оберегами народа.
Сегодня постоянно приезжают туристы, чтобы увидеть знаменитые церкви своими глазами. На острове кипит и культурная жизнь: проходят фестивали народной музыки, мастер-классы по традиционным ремеслам и резьбе по дереву.
5 причин посетить Кижи хотя бы раз
- путешествие на этот остров запомнится на всю жизнь;
- больше вы нигде не увидите такого ансамбля деревянных церквей XVIII века;
- холодное Онежское озеро, вековые сосны и белые ночи создают неповторимую атмосферу;
- здесь можно на время забыть о XXI веке и почувствовать себя частью древней северной культуры;
- Кижи дарят удивительное чувство гармонии и помогают отвлечься от городской суеты.
Ранее "Городовой" рассказал про российский город, который был Швецией и Финляндией.