Русский остров, который построили без гвоздей в XVIII веке: шедевры деревянного зодчества – где находится и что посмотреть

Остров Кижи считается жемчужиной русского Севера

Есть в Карелии место, которое словно сошло со страниц старых сказок - остров Кижи. Он находится посреди огромного Онежского озера и хранит настоящие чудеса света. Тысячи путешественников со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть знаменитые церкви, построенные без единого гвоздя.

История острова

Впервые люди упомянули Кижи в письменных источниках еще в XVI веке. Тогда здесь жили простые рыбаки и охотники. Однако в XVIII веке построили те самые знаменитые церкви - Преображенскую и Покровскую, которые и сделали Кижи всемирно известными.

Чудеса деревянного зодчества

Сегодня весь архитектурный ансамбль острова входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это настоящий музей под открытым небом, где есть на что посмотреть.

Церковь Преображения Господня

Это визитная карточка Кижей. Храм, увенчанный 22 куполами, построили в 1714 году, и главная загадка в том, что при строительстве не использовали ни одного гвоздя - только топор и деревянные бревна.

Церковь Покрова Богородицы

Она стоит рядом и выглядит более уютной и камерной. Построили ее на полвека позже, и у нее ровно 9 куполов. Вместе с Преображенской церковью они создают идеальную архитектурную пару.

Колокольня и крестьянские дома

Кроме храмов, на остров перевезли старинные деревянные дома, амбары и даже мельницу. Гуляя по Кижам, можно заглянуть в избу и представить, как жили карельские крестьяне много лет назад.

В чем секрет мастерства

Плотники рубили бревна из северной сосны и соединяли их особым способом - «в чашу» или «в лапу». Такие соединения держали конструкцию мертвой хваткой: никаких щелей, ветер не задувает, а здание стоит веками. И все это делалось простым топором. Кстати, каждый элемент декора имел значение: резные наличники и купола служили оберегами народа.

Сегодня постоянно приезжают туристы, чтобы увидеть знаменитые церкви своими глазами. На острове кипит и культурная жизнь: проходят фестивали народной музыки, мастер-классы по традиционным ремеслам и резьбе по дереву.

5 причин посетить Кижи хотя бы раз

путешествие на этот остров запомнится на всю жизнь;

больше вы нигде не увидите такого ансамбля деревянных церквей XVIII века;

холодное Онежское озеро, вековые сосны и белые ночи создают неповторимую атмосферу;

здесь можно на время забыть о XXI веке и почувствовать себя частью древней северной культуры;

Кижи дарят удивительное чувство гармонии и помогают отвлечься от городской суеты.

