Вещи, которые работают как красная стрелочка-указатель на лишний вес: я нашел 10 домашних врагов фигуры, от которых пора избавиться

Дом — это убежище, место, где можно позволить себе расслабиться. Однако для женщин с пышными формами эта зона комфорта часто становится ловушкой.

Использование старой или неподходящей по крою одежды для дома — это не только признак непрактичности, но и проявление нелюбви к себе.

Вещи, которые визуально увеличивают объемы или превращают силуэт в невыразительную массу, должны быть безжалостно изгнаны из гардероба.

“Если какая-то футболка работает как красная стрелочка-указатель в сторону лишнего веса — это плохая футболка”.

Далее представлен список из десяти домашних вещей, которые совершенно не комплиментарны для женщин плюс-сайз, но, к сожалению, остаются любимыми.

10. Брючный костюм с разными принтами

Ивановские производители домашней одежды часто предлагают “весёленькие” расцветки, в погоне за которыми теряется чувство меры. Стремление к яркости не порицается, ведь, как гласит древнеиндийская мудрость, “жизнь — это праздник”.

Проблема возникает, когда этот “праздник” становится слишком навязчивым. Сочетание разных, зачастую контрастных принтов на брюках и кофте создает хаос в образе.

“Везде разные принты, глаза разбегаются, но при этом, недостатки как на ладони”.

Активный фон отвлекает внимание от самого человека, а без макияжа, который часто снимают дома, лицо на фоне “жутких” розочек и “бешеных” огурцов выглядит бледным и невыразительным.

К тому же, такие принты мастерски привлекают внимание к тем областям фигуры, которые хотелось бы скрыть.

9. Комплект бриджи + футболка с цельнокроеным рукавом

Желание избавиться от жесткой уличной одежды естественно. Комплекты из бриджей и свободных футболок с цельнокроеным рукавом — хит продаж благодаря удобству и воздухопроницаемости тонкого трикотажа.

Однако у этого хита есть серьезный недостаток: рукав типа «летучая мышь» катастрофически расширяет плечи, делая верхнюю часть тела визуально грузной.

“Ведь рукав «летучая мышь» сильно расширяет плечи и делает верхнюю часть тела грузной. В то время, как бриджи обтягивают ноги и создают дисбаланс объемов”.

В результате силуэт становится бесформенным, а покатые плечи, которые противопоказаны пышным дамам, становятся акцентом.

8. «Весёленький» халат

Полная женщина способна выглядеть роскошно даже дома, выбрав однотонный халат на запах из вискозы, который струится по фигуре и подчеркивает талию. Но многие предпочитают модели из кулирки прямого кроя в пёстрой гамме.

“Халат прямого кроя, да ещё и в пёстрой гамме — это сразу плюс 10 лет к возрасту”.

Отсутствие акцента на талии, старомодный фасон и кричащий узор — три составляющие, которые мгновенно старят образ. Накладные карманы, расположенные на проблемных зонах, лишь усугубляют ситуацию.

Эстетика должна превалировать над привычкой, даже если это касается домашнего халата.

7. Туника с замысловатой шелкографией

Сложносочиненные и слишком продуманные принты на домашней одежде часто работают против владелицы. Если лаконичная надпись может быть стильной, то крупная, продуманная шелкография несет иной посыл.

“Ведь огромная шелкография спереди — это акцент на животе, что пышкам вообще не на руку”.

Крупный рисунок, занимающий всю переднюю часть туники, неминуемо акцентирует лишний вес в области живота, что совершенно нежелательно для обладательниц пышных форм.

6. Пёстрый джемпер с накладными карманами

Такой джемпер, сделанный из тонкой кулирки, обеспечивает свободу движений и удобство для хозяйственных нужд. Но его внешний вид далек от современного стиля.

“Разноцветный узор, контрастная окантовка и, в целом, старомодный фасон, ничего хорошего в домашний образ не привносят”.

Хлипкий материал не “собирает” фигуру, а наоборот — делает её бесформенной и крупной. К тому же, длина такого джемпера часто неудачна — он заканчивается в самой широкой части бедер, лишь подчеркивая их объем.

5. Платье с разноцветными вставками

Домашние платья без пестрых кокеток, яркой окантовки и накладных карманов смотрятся гораздо современнее. Маркетплейсы, однако, переполнены моделями с броскими деталями.

“Я никого не хочу упрекнуть в излишней любви к таким платья — это комфорт, свобода и хорошая продуваемость в одном флаконе”.

Но безвкусные и аляповатые вставки моментально удешевляют внешний вид. Убрать эти разноцветные детали — и платье сразу преображается, приобретая современное звучание.

4. Футболка из тонкого трикотажа + шорты

Костюм, состоящий из шорт и футболки, сам по себе не является табу для женщин плюс-сайз. Проблема кроется в качестве материала. Тонкая кулирка, идеальная для прохлады, имеет обратную сторону: она “самый бюджетный, полупрозрачный и растянется после третьей стирки”.

Тончайший материал не скрывает, а, наоборот, подчеркивает все неровности кожи, объем животика и массивность плеч.

“Через тончайший материал проглядывают недостатки — объёмный животик, массивные плечи и неровности кожи”.

Пышкам стоит выбирать плотный интерлок или трикотаж «в рубчик», который обеспечивает необходимую поддержку и плотность.

3. Пижама с «дешёвым» принтом

Всевозможные ромашки, “огурцы” и другие узоры, часто встречающиеся на халатах, безвкусно смотрятся и портят облик взрослой женщины. Причем, часто разномастные принты на майке и шортах в одном комплекте — это остатки от производства халатов, а не продуманный дизайн.

“Растительный узор такого плана сильно простит внешность, а если цветы мелкие — ещё и полноту подчеркивает”.

Крупные цветы визуально увеличивают массивность фигуры, а мелкие создают нежелательный контраст, акцентируя внимание на объеме.

2. Толстовка с излишним декором

Лаконичное однотонное худи без лишнего декора выглядит актуально и делает образ современным. Зипки с накладными карманами, лампасными лентами и деталями другого оттенка выглядят дешево.

“Подобные зипки часто стоят дороже, а смысла в них мало. Ведь лампасная лента быстро приходит в негодность — после стирки она лежит волной”.

Такое обилие декора не просто удешевляет вид, но и часто ставит ненужный акцент на животе, а сам материал быстро теряет форму.

1. Вещи с мишками Тедди

У производителей домашнего трикотажа существует необъяснимая любовь к двум принтам — оленям и серым мишкам Тедди. Эти мультяшные герои, по мнению экспертов, уместны до 12 лет.

“Наивные принты в виде мультяшных героев — это мило лет так до 12-ти. А вот с образом взрослой женщины такое никак не вяжется”.

Подобный декор не только не омолаживает, но и придает образу инфантильности, что не соответствует статусу взрослой женщины.

