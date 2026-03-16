Когда было основано Царское село?

День основания Царского Села — 5 июля 1710 года (24 июня по старому стилю). В этот день Пётр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне (тогда — Марте Скавронской) Сарскую мызу — небольшую шведскую усадьбу, расположенную в 25 км от Санкт-Петербурга. Это событие положило начало созданию одной из самых знаменитых императорских резиденций России.

История основания

В начале XVIII века на месте будущего Царского Села находилась шведская усадьба Саари Моис («возвышенное место»). В 1702 году территория была освобождена от шведов в ходе Северной войны. Сначала Пётр I передал мызу своему сподвижнику Александру Меншикову, а в 1710 году — Екатерине Алексеевне.

Получив имение, Екатерина Алексеевна сразу начала его обустраивать. При её жизни был заложен регулярный парк вокруг первых каменных палат, создан зверинец, посажены ольховые рощи и еловые аллеи, устроены парники и оранжереи. Недалеко от дворца возникла слобода дворцовых служителей. В 1716 году здесь построили деревянную Успенскую церковь, и Сарская мыза стала называться Сарским Селом. Позже название трансформировалось в более благозвучное — Царское Село.

В 1718–1724 годах по проекту архитектора Иоганна Браунштейна здесь вырос небольшой двухэтажный каменный дворец — первые «каменные палаты о 16 светлицах». В 1720 году появилась первая улица Царского Села — Садовая (изначальное название — Передняя улица).

Дальнейшая история

В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне, которая развернула здесь масштабное строительство. При ней Екатерининский дворец был перестроен в стиле барокко по проекту Франческо Растрелли, а парк значительно расширен и украшен мраморными скульптурами, павильонами (Эрмитаж, Грот), искусственными прудами и фонтанами.

В 1808 году по указу императора Александра I был образован единый город под названием Царское Село. План реконструкции разработал архитектор В. И. Гесте. К началу XX века Царское Село стало одним из самых благоустроенных городов Российской империи: здесь были железнодорожное сообщение, водопровод, канализация, телеграф, телефон и радиостанция.

После революции в 1918 году город переименовали в Детское Село, а в 1937 году — в Пушкин, в честь столетней годовщины со дня смерти поэта. Сегодня историческое название «Царское Село» сохранилось за музеем-заповедником, который объединяет дворцы и парки бывшей императорской резиденции.

