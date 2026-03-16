Газпром оживил завод Bosch: прибыль 192 млн после миллиардных убытков

Завод возобновил выпуск холодильников.

Доходы завода Bosch под Санкт-Петербургом, возобновившего производство под управлением подразделения "Газпрома", по результатам 2025 года увеличились с 100 млн до 422,4 млн рублей, согласно финансовой отчетности компании.

Предприятие получило чистую прибыль в 192,5 млн рублей после убытка в 1,7 млрд годом ранее. Рост показателей достигнут благодаря продажам товаров для дальнейшей реализации на российском рынке, что принесло 271 млн рублей выручки.

Завод "Газпром Бытовые системы" в 2025 году вернулся к выпуску холодильников брендов Weissgauff, Kuppersberg и других, а также под своей маркой, сообщает РБК.

По словам представителя "Газпрома", к концу года освоено производство свыше 30 моделей, подписано более 20 договоров на поставку готовой продукции.

С перезапуска изготовлено более 30 тыс. холодильников. На 2026 год запланировано расширение до 100 тыс. единиц, на 2027-й — до 220 тыс. Параллельно ведется подготовка к запуску линии стиральных машин.

Производство остановилось в марте 2022 года, в августе начались массовые сокращения. О планах по расконсервации предприятия стало известно весной 2025-го.

В мае Bosch в годовом отчете указал, что не смог реализовать актив из-за его передачи под контроль структуры "Газпрома".