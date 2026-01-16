Юбка, которая идет абсолютно всем: надела ее и мужчины теперь не обходят вниманием

В стремительном мире моды, где доминируют технологии и постоянная спешка, неизбежно возникает вопрос о судьбе классических элементов гардероба.

Сложилось мнение, что практичные брюки вытеснили юбки, низведя их до статуса “устаревшего атрибута”. Однако эксперты моды категорически не согласны с таким упрощением.

Ольга Стопычева, дизайнер и эксперт моды, в беседе с «Городовой» решительно опровергает этот тезис. По ее мнению, юбка сегодня — это не просто одежда, а “мощный инструмент для самовыражения, способный мгновенно преобразить образ”.

Современные дизайнеры активно демонстрируют эту идею, смело экспериментируя с сочетаниями — от “кожаной мини с грубыми ботинками или воздушную макси со спортивными кроссовками”, делая моду по-настоящему демократичной.

Триумф разнообразия: Сезон 2026

Текущий модный сезон стал настоящим парадом стилистического изобилия. Дизайнеры представили решения для каждой женщины, независимо от ее возраста и образа жизни.

Классические нормы отходят на второй план, уступая место свободе и смелым экспериментам. Стилисты призывают отказаться от предрассудков, вроде убеждения “это мне не идёт”, и “смело играть с пропорциями, длинами и фактурами”.

Итак, что же происходит с юбками? Ответ однозначен:

“Юбки не просто остаются в моде — они переживают настоящий ренессанс и становятся центром современных смелых образов”.

Актуальные силуэты и фактуры: Игра на контрастах

Модные тенденции этого сезона строятся на объеме, асимметрии и многослойности. В центре внимания — модели-баллоны, задающие новый тон.

Также возвращается и остается актуальной плиссировка — особенно мелкая и аккуратная, украшающая юбки самого разного кроя.

"Лидером остаётся натуральная и экокожа в разных интерпретациях — от лаконичных прямых моделей до вариантов с бахромой и шнуровкой".

Деним переживает новый пик популярности, а для осенне-зимнего периода в тренде остаются фактуры, дарящие тепло: уютные шерсть, твид и мягкая замша.

Ключевые детали: Карманы, разрезы и прозрачность

В сезоне 2026 акцент делается на заметные детали. Особое внимание уделено накладным карманам — чем крупнее, тем лучше. Смелые разрезы, воланы и оборки добавляют динамики.

Отдельного упоминания заслуживают романтичные кружевные вставки и элементы прозрачности, придающие образу элемент неожиданности.

"В палитре правят как базовые чёрный и белый, так и глубокие насыщенные оттенки — изумрудный, бордовый, тёмно-синий".

В сфере принтов правят бал проверенные временем узоры: классическая клетка, выразительные анималистичные мотивы (зебра, пятна коровы) и, конечно, геометрические рисунки.

Длина решает всё: Правила стилизации

Модный сезон предлагает такое обилие вариантов, что успех образа зависит от умения грамотно комбинировать длину и силуэт.

Миди: Остается самой востребованной и универсальной длиной. В текущем сезоне особенно трендово выглядит миди с заниженной посадкой. Стилисты предлагают носить его как с ультракороткими кроп-топами, так и с “объёмной рубашкой”, создавая сложный, но гармоничный силуэт.

Мини: После нескольких сезонов затишья эта дерзкая длина уверенно вернулась на подиумы. Главное правило, по мнению экспертов, — баланс: “короткую юбку сочетают с более закрытым или строгим верхом”.

Макси: Длинные юбки в пол или до щиколотки — выбор в пользу элегантности и романтики. Современный подход позволяет носить их не только с высокими каблуками, но и с комфортными кроссовками, добиваясь актуального стилистического контраста.

Деним и клетка: Фокус на ключевых материалах

Джинсовая юбка объявлена абсолютным лидером.

"Абсолютный must-have сезона. В тренде любые фасоны — от мини и прямых «колонн» до моделей с запахом и в стиле пэчворк. Ключевая особенность — высокая посадка".

Кожаные юбки продолжают свое победное шествие, оставаясь символом статусности. В фокусе — модели миди с интересными конструктивными элементами, такими как карманы, шлицы или узлы, а также лаконичные прямые фасоны.

Юбки в клетку названы “главным принтом, особенно для холодного времени года”. Клетчатая юбка-карандаш или плиссированная миди легко берут на себя роль центрального элемента любого, даже самого строгого, ансамбля.

