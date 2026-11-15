Беру банку фасоли и сосиски – готовлю бомбическую запеканку круче пиццы: пикантное блюдо на каждый день

Пикантная запеканка из фасоли

Знаете ли вы, что консервированная фасоль может стать базовым компонентом для приготовления сытного блюда в стиле пиццы? Этот рецепт отличается простотой исполнения, при этом результат гарантирует высокие гастрономические качества и питательную ценность. Рекомендуем взять данный способ приготовления на вооружение.

Ингредиенты:

фасоль консервированная — 1 банка;

сосиски или охотничьи колбаски — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

лук зеленый — 4–5 веточек;

томат крупный — 1 шт.;

масло растительное — 3 ст. л.;

сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 5 ст. л.;

петрушка — 2–3 веточки;

чеснок — 2 зубчика (или 0,5 ч. л. сушеного);

соль, перец и специи — по вкусу.

Технология приготовления

Нарежьте репчатый лук кубиками, а морковь натрите на терке. Пассеруйте овощи на растительном масле до размягчения лука.

Нарежьте томаты кубиками, измельчите зеленый лук и соедините их с подготовленной овощной зажаркой в отдельной емкости.

Очистите сосиски от пленки и обжарьте на сковороде до образования золотистой корочки.

Тщательно взбейте яйца со сметаной до получения однородной массы. Введите измельченный свежий или сушеный чеснок, приправьте солью и перцем по вкусу.

Предварительно слейте жидкость с фасоли. Соедините ее с овощной зажаркой, зеленым луком, томатами и подготовленной яичной смесью. Смажьте форму для запекания растительным маслом и равномерно распределите в ней ингредиенты.

Сверху выложите обжаренные сосиски и посыпьте тертым сыром, при необходимости добавив соль и специи. Запекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей украсьте готовое блюдо рубленой петрушкой.

В результате вы получите сытную и пикантную запеканку, не требующую замешивания теста. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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