Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день

Ароматная выпечка за считаные минуты

Хлебобулочные изделия обладают многовековой историей, бережно сохраняющей традиции домашней выпечки. В настоящее время существует огромный ассортимент этой продукции, и мы рады представить вам рецепт приготовления бананового хлеба. Он родом из далекой Австралии.

Ингредиенты:

Мука цельнозерновая — 250 г;

Сода — 1 ч. л.;

Корица — ½ ч. л.;

Сливочное масло — 115 г;

Коричневый сахар — 150 г;

Яйца — 2 шт.;

Греческий йогурт — 80 г;

Бананы — 4 шт.;

Грецкие орехи — 100 г.

Технология приготовления

В миске соответствующего объема соедините муку, соль и корицу. В отдельной таре взбейте размягченное сливочное масло с сахаром и яйцами, после чего введите бананы и йогурт, тщательно перемешав до получения однородной массы.

Далее соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесив тесто. На завершающем этапе добавьте измельченные грецкие орехи. Переложите массу в подготовленную форму и выпекайте при температуре 180 °C в течение 60 минут.

Десерт готов к подаче. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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