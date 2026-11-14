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Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день

Опубликовано: 14 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день
Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день
Городовой ру
Ароматная выпечка за считаные минуты

Хлебобулочные изделия обладают многовековой историей, бережно сохраняющей традиции домашней выпечки. В настоящее время существует огромный ассортимент этой продукции, и мы рады представить вам рецепт приготовления бананового хлеба. Он родом из далекой Австралии.

Ингредиенты:

  • Мука цельнозерновая — 250 г;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Корица — ½ ч. л.;
  • Сливочное масло — 115 г;
  • Коричневый сахар — 150 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Греческий йогурт — 80 г;
  • Бананы — 4 шт.;
  • Грецкие орехи — 100 г.

Технология приготовления

В миске соответствующего объема соедините муку, соль и корицу. В отдельной таре взбейте размягченное сливочное масло с сахаром и яйцами, после чего введите бананы и йогурт, тщательно перемешав до получения однородной массы.

Далее соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесив тесто. На завершающем этапе добавьте измельченные грецкие орехи. Переложите массу в подготовленную форму и выпекайте при температуре 180 °C в течение 60 минут.

Десерт готов к подаче. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
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