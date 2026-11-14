Всего 3 ложки в горшок — и герань позеленеет на глазах: листья ярче изумруда, стебли толщиной с карандаш
В холодное время года герань способна капризничать. У растения могут желтеть листья, стебли, из-за чего о цветении не будет идти и речи. В этой ситуации потребуется правильная подкормка. Садоводы и цветоводы используют рисовую воду.
Во время замачивания риса в воде появляется крахмал и другие полезные вещества.
Приготовление рисовой воды
Для этого возьмите 100 мл теплой воды, добавьте в нее одну столовую ложку риса. Оставьте на 2 часа в таком виде, далее процедите настой и доведите объем жидкости до одного литра.
Как использовать
Рисовую воду нужно использовать сразу, иначе она быстро испортится. Если горшок небольшой, то потребуется всего 3 столовые ложки подкормки. Вносить ее следует под корень, не задевая листья и стебли.
Повторять подкормку достаточно один раз в две недели. Вносить рисовую воду нужно не на сырую землю, иначе возникнет переувлажнение.
Что важно
Одной рисовой воды будет мало. Осенью и зимой герани не хватает солнечного света, поэтому горшок следует поставить на светлый подоконник. Важно избегать сквозняков и избытка влаги, сообщает leplants.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова использует для герани не только рисовую воду, но и цитрусовый настой. Для этого кожуру одного апельсина нужно залить кипятком, дождаться остывания воды, после чего использовать состав для полива.
Фото: Сгенерировано ИИ
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