Всего 3 ложки в горшок — и герань позеленеет на глазах: листья ярче изумруда, стебли толщиной с карандаш

Подкармливаем герань рисовой водой в холодное время года

В холодное время года герань способна капризничать. У растения могут желтеть листья, стебли, из-за чего о цветении не будет идти и речи. В этой ситуации потребуется правильная подкормка. Садоводы и цветоводы используют рисовую воду.

Во время замачивания риса в воде появляется крахмал и другие полезные вещества.

Приготовление рисовой воды

Для этого возьмите 100 мл теплой воды, добавьте в нее одну столовую ложку риса. Оставьте на 2 часа в таком виде, далее процедите настой и доведите объем жидкости до одного литра.

Как использовать

Рисовую воду нужно использовать сразу, иначе она быстро испортится. Если горшок небольшой, то потребуется всего 3 столовые ложки подкормки. Вносить ее следует под корень, не задевая листья и стебли.

Повторять подкормку достаточно один раз в две недели. Вносить рисовую воду нужно не на сырую землю, иначе возникнет переувлажнение.

Что важно

Одной рисовой воды будет мало. Осенью и зимой герани не хватает солнечного света, поэтому горшок следует поставить на светлый подоконник. Важно избегать сквозняков и избытка влаги, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для герани не только рисовую воду, но и цитрусовый настой. Для этого кожуру одного апельсина нужно залить кипятком, дождаться остывания воды, после чего использовать состав для полива.

Фото: Сгенерировано ИИ

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