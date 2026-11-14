Городовой / Новости Петербурга / Петербуржцы и Невский проспект: почему горожане его избегают

Петербуржцы и Невский проспект: почему горожане его избегают

Опубликовано: 14 ноября 2026 17:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербуржцы и Невский проспект: почему горожане его избегают
фото Global Look Press
Что скрывается за открыточным фасадом и где искать «свой» Петербург

Для туриста Невский — это визитка Петербурга: Казанский собор, Дом книги, огни и романтика белых ночей. А для местных жителей проспект давно стал скорее «витриной» города, чем местом для обычной жизни.

Автор блога "АмбассаЖор" рассказала, почему она и её друзья предпочитают тихие дворики и уютные улицы шумной парадной магистрали.

Толпы, пробки и «воздушный ТЦ»

Первое, что бьёт по ощущениям на Невском, — это плотность людей: в праздники тут буквально не протолкнуться. К шуму добавляются пробки, экскурсионные группы и уличные музыканты, вокруг которых собираются толпы. Для местных вечерняя прогулка по Невскому — не отдых, а испытание.

Да и сам проспект всё больше напоминает торговый центр под открытым небом: сетевые кафе, сувениры, быстрые портреты и мармеладки вытесняют прежнюю атмосферу. Даже Дом книги теперь больше про канцелярию и магниты, чем про книги.

Каким Невский был раньше и что осталось

В 60‑е годы прогулка по Невскому была особым ритуалом: люди наряжались, встречались, обсуждали спектакли и книги. Ещё раньше, в XIX веке, проспект был главной витриной имперской столицы — здесь кипела культурная и торговая жизнь.

Сейчас от этой атмосферы почти ничего не осталось: банки, сетевые точки и дорогие лавки заняли прежние места. Редкие островки вроде «Пышечной» на Большой Конюшенной лишь подчёркивают контраст.

Где искать «настоящий» Петербург

Если хочется увидеть город глазами местных, стоит заглянуть за фасад проспекта. Подойдут такие места:

  • улица Восстания/Маяковского — бары, особняки и живая городская атмосфера;
  • Коломна и район Никольского собора — старый Петербург без глянца;
  • Васильевский остров — дворы, старинные дома и неспешный ритм;
  • Петроградка — интеллигентный квартал, где каждый второй — творец;
  • Фонтанка и Литейный — эстетика и тот самый питерский колорит.

А Невский всё равно остаётся особенным — но в редкие часы: ранним утром, когда город только просыпается, или в тихий дождливый день, когда проспект сбрасывает суету и становится по‑настоящему красивым.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему люди уезжают из Петербурга.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга История и культура Санкт-Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏 1
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день Перейти 14 ноября 2026
Всего 3 ложки в горшок — и герань позеленеет на глазах: листья ярче изумруда, стебли толщиной с карандаш Перейти 14 ноября 2026
Затмит «Саньку» навсегда: этот сорт станет вашей путеводной звездой – урожайный и создан для банок Перейти 14 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Беру муку и банан – готовлю любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день Новости Петербурга
Всего 3 ложки в горшок — и герань позеленеет на глазах: листья ярче изумруда, стебли толщиной с карандаш Новости Петербурга
Затмит «Саньку» навсегда: этот сорт станет вашей путеводной звездой – урожайный и создан для банок Новости Петербурга
Беру пластиковую бутылку и наполняю песком: придумала полезную вещь для дачи — пригодится с ноября до весны Новости Петербурга
По первому снегу — обязательно: 1 горсть под смородину — и ягоды летом с виноград Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное Жизнь