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Карты, камни и вареники: необычные способы гадать на Святки с 6 по 18 января 2025

6 января 2025 15:46
Красивая женщина гадает в рождественскую ночь
Карты, камни и вареники: необычные способы гадать на Святки с 6 по 18 января 2025
Фото Городовой ру

Существует несколько эффективных старинных способов заглянуть в будущее.

Святки, продолжающиеся с рождественского сочельника до вечера Крещения (с 6 по 19 января), считаются в народе особым временем, когда граница между мирами живых и мертвых становится тонкой, а настоящее переплетается с будущим. В этот период можно получить точные предсказания относительно своей судьбы.

Молодежь издавна ожидала наступления рождественских праздников, чтобы узнать, какие события ждут их в будущем. Девушки непременно интересовались судьбой своего избранника. В Петербурге существует несколько традиционных методов, помогающих ответить на волнующие вопросы.

Имя суженого на картах

Карточные гадания веками считались связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Сегодня игральные карты доступны каждому, поэтому провести гадание на Святки с их использованием несложно. Этот метод позволяет узнать имя будущего мужа.

В древности девушки тасовали карты и выкладывали их на стол рубашкой вверх. Называя мужские имена, они поочередно вытаскивали карты, пока не выпадал король червей. Считалось, что имя, произнесенное в момент появления короля, принадлежит будущему мужу.

Гадание на картах Таро

Погрузиться в мир будущего возможно и с помощью мистического инструмента — карт Таро. Этот способ дает мгновенные ответы на вопросы из различных сфер жизни. Для точного толкования необязательно обладать магическими навыками — интерпретации карт можно найти в интернете.

Гадание на варениках

Один из оригинальных способов заглянуть в будущее — гадание на варениках. Девушка лепит вареники и кладет внутрь несколько монет различного номинала. Затем угощает ими гостей. Тот, кому достанется «денежный» экземпляр, обретет финансовое благополучие в наступающем году. Перед трапезой желательно предупредить присутствующих о наличии монет внутри вареников.

Гадание на морской гальке

Если у вас сохранились морские камешки, привезенные из путешествия, их тоже можно использовать для гаданий. Один камень помечают маркером, затем весь набор складывают в мешочек и прячут под подушкой. Утром вытягивается первый попавшийся камень. Если он окажется помеченным, значит, заветное желание сбудется.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Эзотерика
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