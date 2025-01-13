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Как обеспечить себе счастливую жизнь на весь год: правила и запреты на Старый новый год

13 января 2025 09:32
Елка на улице
Как обеспечить себе счастливую жизнь на весь год: правила и запреты на Старый новый год
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Эзотерик дала несколько важных советов.

Наши предки точно знали — что заложим в энергетику года на Святки, то и будет нас сопровождать. И в современном мире суть праздника осталась той же. Чем больше положительной энергии и светлых мыслей мы вложим в этот период, тем сильнее они повлияют на наше будущее.

В эти дни особенно важно осознанно подойти к планированию, а также к избавлению от лишнего. Проведите ревизию не только своих вещей и гардероба, но и мыслей. Это ключевой момент, ведь невозможно начать что-то новое, цепляясь за старое. Что и как лучше делать под Старый Новый год портал «Городовой» выяснил у таролога Айгуль Хуснетдиновой:

«Основное — это очищение пространства, приветствие нового и любые примирительные процедуры. Нужно прощать долги, например, примириться с людьми, с которыми вы в ссоре. Обязательно стоит почистить свой дом — например пройтись со свечами по комнатам. Так делали в древности.

Что нельзя делать. Ругаться, мелочиться, вспоминать прошлые неприятности. То, что мы заложим в энергетику года, то у нас и будет сопровождать».

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Автор:
Максакова Яна
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