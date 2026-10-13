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Легендарный рецепт из поваренной книги 1954 года: готовим тот самый ГОСТовский гуляш с подливой, как в детстве Легендарный рецепт из поваренной книги 1954 года: готовим тот самый ГОСТовский гуляш с подливой, как в детстве
Гуляш по ГОСТу получается нежным, с густым шелковистым соусом. Мясо тает во рту, а подлива обволакивает каждый кусочек.
13 окт 2026 00:30
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