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Осторожные прогнозы и 12 миллионов гостей: Борис Пиотровский объяснил, как Петербург стал городом, куда всегда возвращаются

Опубликовано: 5 июня 2026 12:32
 Проверено редакцией
Осторожные прогнозы и 12 миллионов гостей: Борис Пиотровский объяснил, как Петербург стал городом, куда всегда возвращаются
Осторожные прогнозы и 12 миллионов гостей: Борис Пиотровский объяснил, как Петербург стал городом, куда всегда возвращаются
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Турпоток в Северную столицу продолжает расти.

Санкт-Петербург перестал быть городом «на один раз». Сюда возвращаются снова и снова. Статистика подтверждает: каждый второй россиянин, побывав в здесь, обязательно покупает билет обратно.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский дал интервью "Деловому Петербургу" и рассказал о туристических планах Северной столицы.

Рекорды и новые лица

В 2025 году Петербург принял 12,5 миллионов гостей. Кажется, что это предел, но турпоток продолжает расти. За первую половину этого года цифры поднялись еще на 5–7%, отмечает Пиотровский.

Откуда такой спрос? Во-первых, город активно открывает новые места. К привычному Эрмитажу добавились модные локации вроде «Острова фортов» в Кронштадте.

Во-вторых, ожил иностранный туризм. Благодаря электронным визам в город поехали гости из Китая, Ирана, ОАЭ и Индии. Для них Петербург — это такая «доступная Европа» с восточным гостеприимством.

Где поселят слонов?

Один из самых частых вопросов: когда в Петербурге появится современный зоопарк? Старая площадка в центре города очень маленькая. Большим животным — например, слонам — там просто тесно.

В Петербурге пока их нет, но во Вьентьяне сейчас живут двое слонят, которых подарили городу. Однако Пиотровский отметил, что власти берут на себя отвественность за них.

Новый зоопарк в планах есть. Его заложили в стратегию развития города до 2035 года. Это будет не просто вольеры с сетками, а огромный инвестиционный проект. Его планируют построить в Приморском районе.

Там даже зарезервировали место под станцию метро с логичным названием «Зоопарк».

Прощай, «дикая» Думская

Улица Думская долгое время была символом безумных ночных вечеринок и сомнительных баров. Теперь её ждет полная перезагрузка.

Город хочет превратить это место в культурное и общественное пространство. Скорее всего, здесь появятся уютные кафе, галереи и магазины.

Пиотровский отметил, что сйчас проектом занимаются специалисты из блока ЖКХ. Они ищут инвесторов, чтобы сделать улицу безопасной и интересной не только для молодежи, но и для семей с детьми.

Петербург старается стать современным мегаполисом, где история соседствует с комфортом. Судя по тому, что люди возвращаются, у него это неплохо получается.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в этом году туристический сезон в Петербурге получил свое название.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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