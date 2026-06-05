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Петербург меняет имидж: что такое «Северное лето» и зачем городу новый дизайн

Опубликовано: 5 июня 2026 11:37
 Проверено редакцией
Петербург меняет имидж: что такое «Северное лето» и зачем городу новый дизайн
Петербург меняет имидж: что такое «Северное лето» и зачем городу новый дизайн
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Туристический сезон в Петербурге получил свое название. 

Петербург больше не хочет быть просто городом музеев и дождей. На ПМЭФ власти города решили: пришло время для масштабного ребрендинга.

Теперь туристический сезон в Северной столице будет продвигаться под брендом «Северное лето», сообщают в Смольном.

Отдых два в одном: Эрмитаж и пляж

Главная идея проекта — показать, что в Петербурге можно не только стирать ноги о брусчатку. Город делает ставку на формат «сити-брейк».

Это когда вы утром идете на выставку, а через час уже жарите шашлыки или гуляете по лесу.

Оказывается, до многих экотроп из центра можно доехать меньше чем за час. Пляжи Финского залива теперь рассматривают не как дополнение, а как полноценную альтернативу южным курортам. Только без изнуряющей жары.

Дизайн как оружие в борьбе за туриста

За «упаковку» города взялись серьезно. Комитет по туризму подписал соглашение с известным дизайнером Артемием Лебедевым.

Чиновники признают: сегодня просто «быть красивым городом» недостаточно. Нужно уметь себя продать.

Качественный маркетинг — это способ превратить набор достопримечательностей в понятный продукт. Скучные брошюры уходят в прошлое.

Теперь Петербург будет общаться с туристами на языке современного дизайна и креативных концепций.

«Кресты»: из тюрьмы в арт-объект

Самая громкая новость — преображение легендарной тюрьмы «Кресты». Комплекс на Арсенальной набережной скоро станет открытым общественным пространством.

Артемий Лебедев уже показал логотип будущей локации. Это небесно-синий символ на белом фоне. Главная идея — трансформация. Раньше здесь было лишение свободы, теперь — обретение свободы.

В бывших камерах могут появиться отели, кафе и мастерские, как это уже произошло с «Новой Голландией».

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Стивен Сигал ставит русскую культуру выше всех остальных.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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