Петербург меняет имидж: что такое «Северное лето» и зачем городу новый дизайн

Петербург больше не хочет быть просто городом музеев и дождей. На ПМЭФ власти города решили: пришло время для масштабного ребрендинга.
Теперь туристический сезон в Северной столице будет продвигаться под брендом «Северное лето», сообщают в Смольном.
Отдых два в одном: Эрмитаж и пляж
Главная идея проекта — показать, что в Петербурге можно не только стирать ноги о брусчатку. Город делает ставку на формат «сити-брейк».
Это когда вы утром идете на выставку, а через час уже жарите шашлыки или гуляете по лесу.
Оказывается, до многих экотроп из центра можно доехать меньше чем за час. Пляжи Финского залива теперь рассматривают не как дополнение, а как полноценную альтернативу южным курортам. Только без изнуряющей жары.
Дизайн как оружие в борьбе за туриста
За «упаковку» города взялись серьезно. Комитет по туризму подписал соглашение с известным дизайнером Артемием Лебедевым.
Чиновники признают: сегодня просто «быть красивым городом» недостаточно. Нужно уметь себя продать.
Качественный маркетинг — это способ превратить набор достопримечательностей в понятный продукт. Скучные брошюры уходят в прошлое.
Теперь Петербург будет общаться с туристами на языке современного дизайна и креативных концепций.
«Кресты»: из тюрьмы в арт-объект
Самая громкая новость — преображение легендарной тюрьмы «Кресты». Комплекс на Арсенальной набережной скоро станет открытым общественным пространством.
Артемий Лебедев уже показал логотип будущей локации. Это небесно-синий символ на белом фоне. Главная идея — трансформация. Раньше здесь было лишение свободы, теперь — обретение свободы.
В бывших камерах могут появиться отели, кафе и мастерские, как это уже произошло с «Новой Голландией».
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Стивен Сигал ставит русскую культуру выше всех остальных.