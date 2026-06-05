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Лучшая, потому что искренняя: Стивен Сигал объяснил, почему ставит русскую культуру выше всех остальных

Опубликовано: 5 июня 2026 09:56
 Проверено редакцией
Лучшая, потому что искренняя: Стивен Сигал объяснил, почему ставит русскую культуру выше всех остальных
Лучшая, потому что искренняя: Стивен Сигал объяснил, почему ставит русскую культуру выше всех остальных
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Актер посетил ПМЭФ.

Петербургский экономический форум (ПМЭФ) — это не только разговоры о нефти, газе и миллиардных контрактах. Здесь обсуждают вещи, которые нельзя измерить деньгами: душу, традиции и искусство.

В этом году главными героями культурной повестки стали американский актер Стивен Сигал и необычный гость из Вашингтона.

Стивен Сигал: «в России всё по-настоящему»

Знаменитый «Нико» уже давно стал в России своим. Теперь он не просто звезда боевиков, а спецпредставитель МИД РФ. На форуме Сигал сказал ТАСС: российская культура — лучшая в мире.

По его мнению, она превосходит культуру других стран своей искренностью. Сигал считает, что в российском искусстве нет фальши, и именно это делает его уникальным.

Подарок из самого Вашингтона

Из Вашингтона в Петербург прилетел Родни Кук — глава американской комиссии по изящным искусствам. Несмотря на все сложности в отношениях между странами, он привез в Россию ценный дар.

Кук отправился в Троице-Сергиеву Пустынь. Там он передал монастырю Казанскую икону Божией Матери. Перед этим для американского гостя провели экскурсию, рассказав о богатой истории обители.

Духовный обмен: Аляска и Петербург

Этот жест — не случайность. В августе прошлого года Владимир Путин передал в дар храму в Анкоридже (Аляска) две иконы.

Одной из них был образ Германа Аляскинского. Этот святой — выходец из России, который стал покровителем православной Америки.

Передача Казанской иконы в Петербурге стала официальным «спасибо» от американской стороны.

Зачем это нужно?

Главная тема форума в этом году — «прагматичный диалог». Политики и бизнесмены ищут способы договариваться в меняющемся мире. Как показала практика, культура и религия справляются с этой задачей быстрее.

Даже когда в экономике всё непросто, общая история и святыни остаются тем мостиком, который продолжает связывать людей в России и США.

Такие жесты показывают: человеческие отношения и уважение к традициям стоят выше текущих санкций и споров.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ПМЭФ показали новый автомобиль.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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