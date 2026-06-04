Символическая кнопка и дух Toyota: как в Шушарах запустили люксовый SENAT 900 за полцены

Цена автомобиля составляет 12 млн рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) случилось то, чего многие ждали. В России официально запустили новый автомобильный бренд — SENAT.

Первенец марки, солидный седан SENAT 900, уже встал на конвейер.

Бывший завод Toyota снова в деле

Производство развернули в питерских Шушарах, сообщает "Деловой Петербург". Раньше на этом заводе собирали японские Toyota Camry и RAV4.

После ухода японцев площадка долго не пустовала — теперь здесь будут делать отечественный представительский класс.

На запуске было много больших начальников: от Дениса Мантурова до глав «Камаза» и «Газпрома». Они дружно нажали символическую кнопку, и производство официально стартовало.

Что это за автомобиль?

SENAT 900 — это большая, комфортная машина для тех, кто привык ездить с водителем. Внутри всё по канонам бизнес-люкса: качественные материалы, много места и современная электроника.

Интересный факт: разработкой проекта занимались специалисты НАМИ (те самые, что создали Aurus). Это значит, что технологии и опыт постройки машин для первых лиц государства теперь перекочевали в чуть более массовый сегмент.

Цена вопроса

Самый животрепещущий момент — стоимость. За базовую версию SENAT 900 попросят 12 миллионов рублей.

Много ли это? Для обычного человека — да.

Для обычного человека — да. Много ли это для такого класса? На самом деле, нет.

Представители бренда говорят, что это в два раза дешевле зарубежных аналогов, которые раньше закупали для чиновников и бизнесменов. По сути, это прямой удар по «серым» поставкам немецких и японских люксовых седанов.

Младший брат «Ауруса»

Многих смутило название, ведь флагманский российский автомобиль тоже называется Aurus Senat. Но здесь всё просто. Aurus остается «эксклюзивом для элиты», его собирают почти вручную и стоит он в разы дороже.

SENAT — это более массовая история. Машины будут выпускать большими тиражами. Они предназначены для обновления государственных автопарков и для бизнеса.

Когда ждать на дорогах?

Долго ждать не придется. Автомобиль уже прошел все тесты и получил необходимые сертификаты. Сейчас завод заканчивает подбирать дилеров, которые будут продавать и обслуживать новинки.

Первые седаны SENAT 900 появятся на улицах уже этим летом. Так что, если увидите в потоке незнакомый большой седан с гордым названием на багажнике — знайте, это наш «новичок» из Шушар.

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