На них ездят работодатели: женщины с этими именами вынуждены трудиться до смерти

Если к вам пришла устраиваться такая, то смело берите.

Все знают «рабочую лошадку» из отдела. Та, что всегда последняя тушит свет в офисе и даже на корпоративе думает о дедлайнах. По мнению эзотериков, такой фанатизм может быть предопределен не только амбициями, но и… именем.

Они выделяют несколько женских имен, носительницы которых, якобы, просто не умеют отдыхать. Для них главное — не отпуск, а повышение и кресло начальника.

Первой в списке идет Мария. Считается, что за этим именем скрывается волевая и сильная натура, которой жизненно необходимо чувствовать себя нужной. Ей нравится, когда от неё зависят коллеги и проекты. Поэтому Маша нередко задерживается, чтобы помочь другим «дожать» задачу, даже в ущерб личному времени.

Следом за ней — Наталья. Решительная и уверенная, она нацелена на высокий заработок и жизнь «на широкую ногу». Для неё принципиально важно добиться всего самостоятельно, без посторонней помощи, включая финансовую поддержку партнёра. Работа для неё — прямой путь к желанной независимости и статусу.

Третье имя — Нина. Её ключевые черты, приписываемые эзотерикой, — упрямство и целеустремленность. Готова «жить на работе», если за это хорошо платят. Нередко ищет подработки, стремясь улучшить своё материальное положение любой ценой. Отдых для неё — пустая трата времени, если можно инвестировать его в доход.

Замыкает этот неофициальный рейтинг Марфа. Описываемая как добрая и находчивая, она, тем не менее, якобы мечтает «заработать все деньги мира» и стать знаменитой. Постоянная самомотивация и достижение успехов — её основные двигатели.

Конечно, это весьма спорное обобщение, и в реальности всё зависит от характера и жизненных обстоятельств, а не от имени. Но в следующий раз, когда увидите коллегу с одним из этих имен, засидевшуюся допоздна, возможно, улыбнётесь этой забавной теории. Главное — не говорить об этом ей самой.

