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Когда звезды молчат: Госдума против астрологии на экранах

3 января 2025 16:03
Гадалка, перед которой на столе лежат карты Таро
Когда звезды молчат: Госдума против астрологии на экранах
Городовой ру

Самый загадочный город России станет просто бетонными джунглями.

Кажется, что эпоха звездных предсказаний и мистических прогнозов может уйти в прошлое, если прислушаться к словам Бориса Чернышова, вице-спикера Государственной Думы. Парламентарий выступил с инициативой, которая могла бы изменить привычный телевизионный ландшафт Петербурга: он предложил СМИ отказаться от трансляции прогнозов астрологов и гадалок. И это в городе тысячи тайн, загадок, мистических мест и духов.

Как отметил Чернышов, в Египте уже ввели запрет на появление псевдонаучных экспертов на государственных каналах. Почему бы не перенять этот опыт? По мнению парламентария, вместо того чтобы вещать о том, какой знак зодиака сегодня будет в ударе, лучше сосредоточиться на образовательных проектах и достижениях науки и культуры. Согласитесь, идея довольно соблазнительная: наконец-то каждый телевизор Ленобласти превратится в тотальный источник знаний.

Чернышов акцентировал внимание на том, что подобные программы часто маскируются под безобидный развлекательный контент, однако на деле они играют на слабостях людей, усиливая доверие к лженауке и мошенникам. Вместо того чтобы смотреть на звезды, пора обратить взор на реальные научные открытия и культурные события, коих в Петербурге предостаточно.

Парламентарий пообещал отправить соответствующие обращения крупнейшим изданиям, призывая их присоединиться к борьбе с социальными явлениями вроде астрологических прогнозов и магии, пишет РИА Новости. Возможно, скоро жителям Петербурга придется искать новые способы узнать будущее, например, изучать расписание общественного транспорта или… ну, просто жить настоящим моментом.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ГороскопЭзотерика
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