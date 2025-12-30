Городовой / Полезное / У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории
Опубликовано: 30 декабря 2025 09:33
Фото: Городовой.ру

Вы в Москве, но посмотрели по Владивостоку? Готовьтесь к бедам.

Хотите посмотреть новогоднее обращение по владивосточному времени, пока все москвичи только наливают оливье? Остановитесь. Помимо очевидного спойлера, есть и более тонкий риск — вы буквально крадёте чужое время.

Эзотерики и любители энергетических практик предупреждают: время — это не просто цифры на часах, а живой ритм, привязанный к месту. Включая трансляцию, предназначенную для живущих по другим часовым поясам, вы искусственно «перепрыгиваете» в чужой временной поток, который не синхронизирован с вашей реальностью.

Это как надеть не свои часы — стрелки покажут другое время, но ваша жизнь от этого не ускорится.

Считается, что такой диссонанс создаёт энергетический «разрыв» — вы забираете момент, который принадлежит другому часовому поясу, и запускаете бумеранг. В ответ год может принести ощущение постоянной спешки, опозданий или, наоборот, «заморозки» в делах — мол, времени было, да не ваше.

Так что, возможно, дело не только в том, чтобы не спойлерить салюты. Дело в том, чтобы проживать свой момент — от первого боя курантов до тоста за своих. Пусть всё приходит вовремя. Особенно — Новый год и президент на фоне Кремля.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
