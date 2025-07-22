«На растущую луну»: эксперт подсказала, что нужно делать для рождения дочери

После заявления президента России Владимира Путина о дисбалансе в соотношении полов в стране, многие вспомнили о народных методах для тех, кто мечтает о дочке. Какие же старинные способы существуют для «заказа» девочки?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила потомственная гадалка Аза Петренко, поделившись проверенным временем обрядом.

«На Руси всегда использовали, если хотели дочь ... всегда использовали дерево береза. Что такое береза? Береза — это женская энергия, это женское дерево, женская энергетика, да, и притягивали к себе, в судьбу, в свою жизнь дочку», — отметила гадалка.

Обряд на растущую луну: веточки под матрасом и заговор

На растущую луну девушка, которая хотела дочку, выходила на улицу после заката, обрезала три небольшие веточки березы.

«Прям не обязательно большие, длинные, а маленькие три веточки, но не листочки, а именно веточки, и клали именно под то место, где спит муж и жена».

Аза Петренко уточняет, что веточки нужно класть под матрас в ноги, до середины, не зависимо от стороны. Во время обрезания веточек необходимо прочитать заговор:

«Березка ясная, белая стать, Помоги мне дочь зачать Как ты, береза, стройна, нежна Пусть будет девочка мне рождена. Аминь».

Гадалка утверждает, что заговор небольшой, но реально действенный.

Верить или нет народным приметам — личное дело каждого. Однако после заявления президента о дефиците женщин в стране, интерес к подобным методам, безусловно, возрос.