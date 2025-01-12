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Гадания на Старый Новый год: экстрасенс подсказала, как узнать свое будущее

12 января 2025 10:02
Гадание на рождество
Гадания на Старый Новый год: экстрасенс подсказала, как узнать свое будущее
Городовой ру

Способ простой и не страшный.

Гадания на Старый Новый год — интересная часть святочных традиций, которая сохраняет популярность и сегодня. Особенно волнительно такие обряды воспринимаются в Петербурге, где мистическая атмосфера старинных домов и зимних сумерек создает идеальные условия для подобных ритуалов.

Одно из самых известных гаданий, которое приоткрывает завесу в будущее, порталу «Городовой» подсказала таролог Айгуль Хуснетдинова:

«Самое простое и безопасное — заказать себе сон. Если вам нужен суженный, для этого надо положить расческу под подушку и сказать "Суженый мой ряженый, приходи расчеши меня". И также можно заказать любой сон. То есть просить вслух, чтобы пришел ответ на интересующую проблему: как мне заработать, как мне стать здоровым, как мне похудеть или что угодно другое».

Работает этот обряд очень просто. Когда мы заказываем он, то подсознание включается, а еще идет информация от Высших сил. Поэтому остается лишь запомнить образы, правильно их трактовать и выполнить совет, заверила эксперт.

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Автор:
Максакова Яна
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