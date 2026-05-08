Уха, выпуск мальков и десерт из рыбы: чем удивит «корюшковый» уикенд в Петербурге
В Петербурге весна пахнет не цветами, а свежими огурцами. Это значит, что пошла корюшка. В середине мая город отметит свой самый «вкусный» праздник.
10 и 11 мая всех ждут у стен Петропавловской крепости. Площадка находится с внешней стороны Кронверкской куртины. Вход абсолютно бесплатный, сообщает на сайте фестиваля.
Что будем пробовать?
Главное здесь — это еда. На каждом шагу будут жарить легендарную рыбку до золотистой корочки. Для любителей традиций приготовят огромный котел «адмиральской» ухи.
Хотите экзотики? Организаторы обещают настоящий кулинарный шок — корюшку в шоколаде. Звучит странно, но попробовать стоит хотя бы ради любопытства.
Также в программе рыбные деликатесы, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров.
Развлечения для всех
Праздник — это не только еда. На сцене будут выступать артисты и музыканты. Для активных пройдут спортивные состязания и конкурсы с призами.
Что еще будет интересного:
- Детская зона: игры и интерактивы для малышей.
- Кинотеатр под открытым небом: покажут фильмы про море и моряков.
- Город мастеров: можно поучиться народным промыслам.
- Морская школа: гостям расскажут о разных морских профессиях.
Добрая традиция
Есть на празднике и очень трогательный момент. В Неву торжественно выпустят мальков ценных пород рыб (обычно это лосось или осетр). Это делают, чтобы поддержать природу нашего региона.
Петербуржцы очень любят это зрелище — оно символизирует начало новой жизни.
Немного истории
Мало кто знает, что праздник корюшки придумал еще Петр I. В 1708 году он издал указ о поддержке рыбаков, которые кормили молодой город этой рыбкой.
Царь называл корюшку «царь-рыбой». Современному фестивалю уже более 20 лет, и каждый год он собирает десятки тысяч людей.
Когда приходить?
Планируйте свой выходной заранее. Фестиваль работает два дня:
- 10 мая (пятница): с 10:00 до 20:00.
- 11 мая (суббота): с 10:00 до 19:00.
