Уха, выпуск мальков и десерт из рыбы: чем удивит «корюшковый» уикенд в Петербурге

Праздник состоится в Петропавловской крепости.

В Петербурге весна пахнет не цветами, а свежими огурцами. Это значит, что пошла корюшка. В середине мая город отметит свой самый «вкусный» праздник.

10 и 11 мая всех ждут у стен Петропавловской крепости. Площадка находится с внешней стороны Кронверкской куртины. Вход абсолютно бесплатный, сообщает на сайте фестиваля.

Что будем пробовать?

Главное здесь — это еда. На каждом шагу будут жарить легендарную рыбку до золотистой корочки. Для любителей традиций приготовят огромный котел «адмиральской» ухи.

Хотите экзотики? Организаторы обещают настоящий кулинарный шок — корюшку в шоколаде. Звучит странно, но попробовать стоит хотя бы ради любопытства.

Также в программе рыбные деликатесы, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров.

Развлечения для всех

Праздник — это не только еда. На сцене будут выступать артисты и музыканты. Для активных пройдут спортивные состязания и конкурсы с призами.

Что еще будет интересного:

Детская зона: игры и интерактивы для малышей.

Кинотеатр под открытым небом: покажут фильмы про море и моряков.

Город мастеров: можно поучиться народным промыслам.

Морская школа: гостям расскажут о разных морских профессиях.

Добрая традиция

Есть на празднике и очень трогательный момент. В Неву торжественно выпустят мальков ценных пород рыб (обычно это лосось или осетр). Это делают, чтобы поддержать природу нашего региона.

Петербуржцы очень любят это зрелище — оно символизирует начало новой жизни.

Немного истории

Мало кто знает, что праздник корюшки придумал еще Петр I. В 1708 году он издал указ о поддержке рыбаков, которые кормили молодой город этой рыбкой.

Царь называл корюшку «царь-рыбой». Современному фестивалю уже более 20 лет, и каждый год он собирает десятки тысяч людей.

Когда приходить?

Планируйте свой выходной заранее. Фестиваль работает два дня:

10 мая (пятница): с 10:00 до 20:00.

11 мая (суббота): с 10:00 до 19:00.

