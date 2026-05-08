От ретро-дефиле до залпов над Невой: как провести праздничные выходные в Петербурге и ничего не пропустить
Петербург на майские праздники превращается в одно большое пространство памяти и торжества. Если вы планируете провести эти выходные в городе, мы подготовили гид по самым интересным бесплатным событиям.
Главное шествие
9 мая по Невскому проспекту снова пройдет «Бессмертный полк». Это событие, которое объединяет тысячи людей. Формирование колонны начнется в 12:30. Старт — от Суворовского проспекта в сторону площади Александра Невского.
Петропавловская крепость: техника и полевая кухня
Если хотите почувствовать дух истории, отправляйтесь в Нарышкин бастион. В 13:00 здесь начнется ретро-дефиле. Девушки покажут моду сороковых годов — платья, прически и аксессуары того времени.
В 14:00 начнется большой концерт. Гвоздь программы — Ансамбль песни и пляски, который выступал еще в блокадном Ленинграде. Рядом можно будет рассмотреть военную технику вблизи и перекусить настоящей солдатской кашей из полевой кухни.
Танцы под открытым небом
В этом году в городе будет много площадок, где можно потанцевать, как в мае 1945-го.
- Дворы Капеллы: с 16:00 до 18:00 здесь пройдет акция «Весна 45-го». Будет играть духовой оркестр. Профессиональные хореографы научат вас паре движений вальса.
- Левашовский хлебозавод: на площади перед заводом с 13:00 до 20:00 развернется большая танцплощадка. Обещают мастер-классы по польке и фокстроту. Даже если вы никогда не танцевали, здесь вас быстро научат.
Важные детали (о чем стоит знать)
- Ростральные колонны: по традиции 9 мая на стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Обычно их зажигают дважды: утром (с 10:00 до 12:00) и вечером (с 19:00 до 22:00). Это зрелище, которое стоит увидеть.
- Транспорт: центр города будет перекрыт. Метро — ваш лучший друг в эти дни. Учтите, что станции «Адмиралтейская» и «Невский проспект» могут работать с ограничениями на выход.
Финал вечера: салют
Праздник завершится громко и красиво. В 22:00 у стен Петропавловской крепости дадут артиллерийский салют.
Лайфхак: лучшие места для просмотра — Дворцовая набережная, Троицкий и Дворцовый мосты. Но занимать их лучше минимум за час до начала, людей будет очень много.
Ранее «Городовой» рассказывал о мерах безопасности в Петербурге на День Победы.