Внедряю интерактив в курятнике – и птицы несутся без задержек: несушки не скучают и не ленятся

Осень и зима несут определенные сложности для содержания кур. Ограниченное пространство, снижение двигательной активности, дефицит солнечного света и свежей зелени негативно сказываются на состоянии птицы, вызывая стресс и снижение продуктивности.
Тем не менее, существуют эффективные методы для улучшения условий содержания и повышения комфорта птиц в холодное время года. Эти меры способствуют поддержанию их здоровья и продуктивности.
Разнообразие рациона
Изменение процесса кормления может стать одним из важных элементов. В зимний период рекомендуется включать в рацион кур овощи, фрукты и зелень. Вместо традиционного размещения корма в кормушках, можно использовать подвесные конструкции или сетчатые контейнеры. Такой подход стимулирует кур к активному поиску пищи, что соответствует их естественным поведенческим нормам.
Игровая форма подачи питания
Также эффективно применение интерактивных кормушек, например, с подвижными элементами, требующими от птиц определенных усилий для извлечения зерна. Часть корма можно распределить в песке или соломе, побуждая кур к поиску пищи путем разгребания подстилки, что имитирует естественные условия добычи корма, пишут эксперты канала «Курочка».
Также рекомендуется общаться с птицами, поглаживая их, что способствует снижению стресса и улучшению эмоционального состояния несушек.
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