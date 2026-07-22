Внедряю интерактив в курятнике – и птицы несутся без задержек: несушки не скучают и не ленятся

Новости по теме

Курам в апреле - обязательно: 1 горсть в кормушку - и яиц видимо-невидимо, срочное восстановление после зимы

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Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период

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Как выбрать кормушку для кур: совет опытного птицевода – проблем с поголовьем не будет

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Добавили в подстилку опилки и БАД – куры устраивают соревнования по яйценоскости: птицы здоровые и веселые

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Перевел кур на весенний рацион – а они мне устроили яичный "коллапс": план питания на день для увеличения яйценоскости

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