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Внедряю интерактив в курятнике – и птицы несутся без задержек: несушки не скучают и не ленятся

Опубликовано: 22 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Внедряю интерактив в курятнике – и птицы несутся без задержек: несушки не скучают и не ленятся
Внедряю интерактив в курятнике – и птицы несутся без задержек: несушки не скучают и не ленятся
Городовой ру
Лайфхак для начинающих птицеводов

Осень и зима несут определенные сложности для содержания кур. Ограниченное пространство, снижение двигательной активности, дефицит солнечного света и свежей зелени негативно сказываются на состоянии птицы, вызывая стресс и снижение продуктивности.

Тем не менее, существуют эффективные методы для улучшения условий содержания и повышения комфорта птиц в холодное время года. Эти меры способствуют поддержанию их здоровья и продуктивности.

Разнообразие рациона

Изменение процесса кормления может стать одним из важных элементов. В зимний период рекомендуется включать в рацион кур овощи, фрукты и зелень. Вместо традиционного размещения корма в кормушках, можно использовать подвесные конструкции или сетчатые контейнеры. Такой подход стимулирует кур к активному поиску пищи, что соответствует их естественным поведенческим нормам.

Игровая форма подачи питания

Также эффективно применение интерактивных кормушек, например, с подвижными элементами, требующими от птиц определенных усилий для извлечения зерна. Часть корма можно распределить в песке или соломе, побуждая кур к поиску пищи путем разгребания подстилки, что имитирует естественные условия добычи корма, пишут эксперты канала «Курочка».

Также рекомендуется общаться с птицами, поглаживая их, что способствует снижению стресса и улучшению эмоционального состояния несушек.

Ранее мы рассказали, как избавиться от блох в курятнике.

Автор:
Ксения Давыдова
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