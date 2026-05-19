Вместо СИЗО — ночной арест: что грозит петербуржцу, который устроил в Эрмитаже «вооруженную провокацию»

По словам мужчины, он не собирался нападать, а просто хотел привлечь внимание.

В Петербурге продолжают обсуждать странный и пугающий инцидент в Эрмитаже. 17 мая обычный посетитель устроил настоящий переполох в Георгиевском зале.

Он не просто зашел посмотреть на искусство, а залез на императорский трон, имея при себе нож.

Что произошло в главном музее страны?

В тот день туристам пришлось экстренно покидать зал. Панфилов перемахнул через ограждение и уселся на исторический престол. Сотрудники музея вызвали охрану, началась эвакуация.

Музейщики позже назвали это «вооруженной провокацией». Казалось бы, за такое прямой путь за решетку, но суд решил иначе.

Позиция защиты

По словам задержанного, нож ему был нужен не для нападения. Главная цель — привлечь внимание президента РФ.

Как утверждал подсудимый, только охранники подошли к нему, и он сам отдал ножи и послушно ждал полицию. Никакой драки или сопротивления не было.

Почему суд проявил милосердие?

Следствие требовало отправить мужчину в СИЗО. Логика простая: место культурное, людей много, иностранцы вокруг, статья серьезная — «Хулиганство с оружием». Но судья отказал, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Вот почему Панфилова оставили на свободе:

У него двое детей (один совсем маленький).

Он помогает пожилым родителям.

У него есть постоянная прописка в Петербурге и хорошая репутация.

Раньше он никогда не нарушал закон.

До середины июля Панфилову запрещено:

Выходить из дома с 10 вечера до 7 утра. Пользоваться интернетом. Общаться со свидетелями по делу.

Что ему грозит?

Многие эксперты видят в этом деле не просто хулиганство, а глубокую социальную проблему.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала "Городовому", какое наказание ему грозит.

"В первую очередь, конечно, следует определить правовую природу действий и, главное, вменяемость данного джентльмена. Ведь если он это сделал из хулиганских побуждений, то, в соответствии с ч. 2 ст. 213 ГК РФ (хулиганство), такое деяние является преступлением, наказывается штрафом в размере от 300 - 500 тысяч рублей. Либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорит эксперт.

Сейчас многие предприниматели находятся в состоянии жуткого стресса и безысходности. Когда законные способы достучаться до власти не работают, люди иногда решаются на такие странные и опасные поступки.

Это не оправдывает наличие ножей в музее, но заставляет задуматься: почему нормальный отец семейства внезапно идет на трон с ножом?

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат "Меня печалят насмешливые заявления руководства Эрмитажа о том, что подобное самовыражение «принято» в музеях. Я считаю, что в действиях данного мужчины лежит не акционизм и не стремление прославиться. На мой взгляд, мотиватором действий данного петербуржца стало отчаяние и безысходность. И его обращение к власти за помощью (не с призывом к незаконной деятельности, а именно за помощью!) должно быть услышано, пусть не по форме, но по сути", - говорит адвокат.

