Городовой / Полезное / Раскидала корки под кустом – и урожай гребу ведрами: эта подкормка превращает смородину в быка-производителя
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Праздничный салат "Капучино": смешиваю копеечные ингредиенты в миске и получаю шедевр, который тает во рту Полезное
«Зашиваем» асфальт и сбрасываем скорость: дорожники обещают «умный» ремонт без пробок на трассе «Кола» Новости Петербурга
Петербург на низком старте: в Сестрорецке чистят пляжи, а на озерах ждут первых «моржей» Новости Петербурга
Эти оладьи исчезают быстрее пирожков: домашние требуют готовить их снова Полезное
Ремонт на паузе, гранит на месте: Дворцовая набережная примеряет обновку и готовится к прогулкам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Раскидала корки под кустом – и урожай гребу ведрами: эта подкормка превращает смородину в быка-производителя

Опубликовано: 19 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Раскидала корки под кустом – и урожай гребу ведрами: эта подкормка превращает смородину в быка-производителя
Раскидала корки под кустом – и урожай гребу ведрами: эта подкормка превращает смородину в быка-производителя
Городовой ру
Чем подкормить смородину в конце весны

Смородина является культурой, требовательной к условиям выращивания. Не всегда удается получить хороший урожай, а иногда плоды могут быть мелкими и кислыми.

Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется своевременно проводить подкормку растений. Опытные садоводы используют хлебные корки в качестве удобрения. Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям "Городовой", как применять эту подкормку на смородине.

Как использовать хлебные корки

Хлебные корки разместите непосредственно под кустами смородины или слегка прикопайте. При поливе они будут размягчаться, обеспечивая растения питательными веществами.

Приготовление подкормки

Для повышения эффективности можно приготовить жидкую хлебную подкормку. Для этого корки залейте равным объемом воды и настаивайте в течение суток. Затем добавьте десять частей чистой воды и перемешайте.

Применение этого средства для подкормки кустов смородины в конце весны способствует значительному увеличению урожайности.

Ранее мы рассказали, как избавиться от крестоцветной блошки.

Полезное