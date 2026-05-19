Раскидала корки под кустом – и урожай гребу ведрами: эта подкормка превращает смородину в быка-производителя
Смородина является культурой, требовательной к условиям выращивания. Не всегда удается получить хороший урожай, а иногда плоды могут быть мелкими и кислыми.
Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется своевременно проводить подкормку растений. Опытные садоводы используют хлебные корки в качестве удобрения. Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям "Городовой", как применять эту подкормку на смородине.
Как использовать хлебные корки
Хлебные корки разместите непосредственно под кустами смородины или слегка прикопайте. При поливе они будут размягчаться, обеспечивая растения питательными веществами.
Приготовление подкормки
Для повышения эффективности можно приготовить жидкую хлебную подкормку. Для этого корки залейте равным объемом воды и настаивайте в течение суток. Затем добавьте десять частей чистой воды и перемешайте.
Применение этого средства для подкормки кустов смородины в конце весны способствует значительному увеличению урожайности.
