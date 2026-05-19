«Зашиваем» асфальт и сбрасываем скорость: дорожники обещают «умный» ремонт без пробок на трассе «Кола»

На трассе будут заливать трещины специальным раствором.

На трассе «Кола» начались дорожные работы. Новый этап ограничений продлится до 22 мая. Дорожники выбрали участок в Кировском районе — между селом Путилово и деревней Подолье.

Схема такая: рабочие будут по очереди перекрывать одну из двух полос в обе стороны. Ограничения действуют только днем — с 8 утра до 7 вечера, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скорость при этом ограничат до 50 км/ч. Так что «пролететь» этот отрезок с ветерком не получится.

Зачем мучить водителей?

Причина уважительная — профилактика. На дороге будут «лечить» трещины в асфальте. В них заливают специальный герметик, чтобы внутрь не попадала вода.

Почему это важно? Если воду не остановить, при первых же перепадах температуры она превратит маленькую трещинку в огромную яму. Такой ремонт помогает дороге «прожить» гораздо дольше без капитальной переделки.

Будут ли пробки?

В Упрдор «Северо-Запад» обещают, что колом трасса не встанет. Дорожники планируют работать хитро:

В часы пик технику будут перебрасывать на ту сторону, где меньше машин.

Если соберется большая пробка, работу обещают остановить, а технику убрать на обочину, чтобы пропустить поток.

Где еще ведутся работы?

К сожалению, 76-й километр — не единственное узкое место. Вот еще пара точек, где стоит быть внимательнее:

51–58 км: Здесь до 19 июня чинят шумозащитные экраны. Одну полосу тоже периодически закрывают. 40 км (Ладожский мост): Тут ремонт идет полным ходом, и ограничения уже стали привычными для местных водителей.

Трасса Р-21 «Кола» — это главная артерия для дачников и грузовиков, идущих на север. Учитывая, что сейчас самый разгар дачного сезона, старайтесь проезжать эти участки либо рано утром, либо поздно вечером.

И обязательно проверяйте навигатор перед выездом — он подскажет, насколько растянулась очередь из машин в реальном времени.

