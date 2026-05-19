«Зашиваем» асфальт и сбрасываем скорость: дорожники обещают «умный» ремонт без пробок на трассе «Кола»
На трассе «Кола» начались дорожные работы. Новый этап ограничений продлится до 22 мая. Дорожники выбрали участок в Кировском районе — между селом Путилово и деревней Подолье.
Схема такая: рабочие будут по очереди перекрывать одну из двух полос в обе стороны. Ограничения действуют только днем — с 8 утра до 7 вечера, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Скорость при этом ограничат до 50 км/ч. Так что «пролететь» этот отрезок с ветерком не получится.
Зачем мучить водителей?
Причина уважительная — профилактика. На дороге будут «лечить» трещины в асфальте. В них заливают специальный герметик, чтобы внутрь не попадала вода.
Почему это важно? Если воду не остановить, при первых же перепадах температуры она превратит маленькую трещинку в огромную яму. Такой ремонт помогает дороге «прожить» гораздо дольше без капитальной переделки.
Будут ли пробки?
В Упрдор «Северо-Запад» обещают, что колом трасса не встанет. Дорожники планируют работать хитро:
- В часы пик технику будут перебрасывать на ту сторону, где меньше машин.
- Если соберется большая пробка, работу обещают остановить, а технику убрать на обочину, чтобы пропустить поток.
Где еще ведутся работы?
К сожалению, 76-й километр — не единственное узкое место. Вот еще пара точек, где стоит быть внимательнее:
- 51–58 км: Здесь до 19 июня чинят шумозащитные экраны. Одну полосу тоже периодически закрывают.
- 40 км (Ладожский мост): Тут ремонт идет полным ходом, и ограничения уже стали привычными для местных водителей.
Трасса Р-21 «Кола» — это главная артерия для дачников и грузовиков, идущих на север. Учитывая, что сейчас самый разгар дачного сезона, старайтесь проезжать эти участки либо рано утром, либо поздно вечером.
И обязательно проверяйте навигатор перед выездом — он подскажет, насколько растянулась очередь из машин в реальном времени.
