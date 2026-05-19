Городовой / Полезное / Праздничный салат "Капучино": смешиваю копеечные ингредиенты в миске и получаю шедевр, который тает во рту
Праздничный салат "Капучино": смешиваю копеечные ингредиенты в миске и получаю шедевр, который тает во рту

Опубликовано: 19 мая 2026 20:01
Александр Асташкин
Настоящая находка для тех случаев, когда хочется приготовить что-то вкусное и сытное.

Главная особенность этого салата — невероятная воздушная текстура и гармоничное сочетание ингредиентов. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".

Ингредиенты:

  • куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г,
  • свежие шампиньоны — 250 г,
  • салат "Айсберг" — 1/2 кочана,
  • твердый сыр — 100 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • майонез или густой йогурт — для заправки,
  • соль,перец — по вкусу.

Приготовление

Шампиньоны нарезаю аккуратными пластинками, а репчатый лук крошу мелкими кубиками. Обжариваю их на сковороде с небольшим количеством масла до красивого золотистого цвета. В самом конце обязательно солю и перчу по вкусу. После этого перекладываю грибы в тарелку и даю им полностью остыть — это главный секрет, чтобы салат оставался свежим.

Пока грибы остывают, подготавливаю мясной компонент. Готовое куриное филе нарезаю средними кубиками. Если хочется сделать вкус салата более ярким и пикантным, курицу можно предварительно замариновать в любимых специях и обжарить на сильном огне до корочки.

Затем создаю воздушный слой. Салат "Айсберг" промываю, обсушиваю и рву руками на достаточно крупные кусочки.

После этого добавляю сырный акцент. Твердый сыр натираю на средней тёрке или аккуратно нарезаю очень тонкими брусочками. Складываю все подготовленные продукты — курицу, грибы с луком, салат и сыр — в глубокую миску.

Для заправки использую майонез или густой натуральный йогурт, в который можно капнуть немного горчицы для легкой пикантности.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Советую подавать этот салат в прозрачной глубокой салатнице или порционных стеклянных креманках — так он выглядит невероятно эффектно. Не оставляйте его настаиваться часами в холодильнике, а несите к столу сразу после смешивания.

