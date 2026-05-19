Праздничный салат "Капучино": смешиваю копеечные ингредиенты в миске и получаю шедевр, который тает во рту
Главная особенность этого салата — невероятная воздушная текстура и гармоничное сочетание ингредиентов. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".
Ингредиенты:
- куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г,
- свежие шампиньоны — 250 г,
- салат "Айсберг" — 1/2 кочана,
- твердый сыр — 100 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- майонез или густой йогурт — для заправки,
- соль,перец — по вкусу.
Приготовление
Шампиньоны нарезаю аккуратными пластинками, а репчатый лук крошу мелкими кубиками. Обжариваю их на сковороде с небольшим количеством масла до красивого золотистого цвета. В самом конце обязательно солю и перчу по вкусу. После этого перекладываю грибы в тарелку и даю им полностью остыть — это главный секрет, чтобы салат оставался свежим.
Пока грибы остывают, подготавливаю мясной компонент. Готовое куриное филе нарезаю средними кубиками. Если хочется сделать вкус салата более ярким и пикантным, курицу можно предварительно замариновать в любимых специях и обжарить на сильном огне до корочки.
Затем создаю воздушный слой. Салат "Айсберг" промываю, обсушиваю и рву руками на достаточно крупные кусочки.
После этого добавляю сырный акцент. Твердый сыр натираю на средней тёрке или аккуратно нарезаю очень тонкими брусочками. Складываю все подготовленные продукты — курицу, грибы с луком, салат и сыр — в глубокую миску.
Для заправки использую майонез или густой натуральный йогурт, в который можно капнуть немного горчицы для легкой пикантности.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Советую подавать этот салат в прозрачной глубокой салатнице или порционных стеклянных креманках — так он выглядит невероятно эффектно. Не оставляйте его настаиваться часами в холодильнике, а несите к столу сразу после смешивания.
