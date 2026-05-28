За час удаляю антибиотики из магазинной курицы: 3 проверенных способа — фабричный привкус уходит

Магазинная курица отличается от домашней не только вкусом, но и качеством мяса.

При промышленном выращивании курицы нередко используют антибиотики и специальные растворы для удержания влаги. Именно из-за этого мясо часто получается водянистым, а при варке появляется характерная белая пена.

Авторы сайта Pogovorim.by отмечают: обычное промывание под краном практически бесполезно. Большая часть веществ находится внутри мышечных волокон, поэтому для более глубокой очистки используют специальные растворы для вымачивания.

Солевой раствор

На литр холодной воды беру 1-2 столовые ложки соли. Курицу помещаю в раствор на 1,5-2 часа и убираю в холодильник. Соль помогает вытянуть лишнюю влагу и часть растворённых веществ из мяса.

Лимон и соль

В литр воды добавляю 1,5 столовые ложки соли, сок половины лимона и несколько долек цитруса. Мясо оставляю в растворе примерно на час. Лимонная кислота помогает быстрее воздействовать на волокна и убрать посторонний запах.

Уксусная ванна

На литр воды добавляю 1,5 столовые ложки яблочного уксуса. Вымачивать курицу нужно не дольше 30-40 минут, иначе мясо может стать сухим. Такой способ хорошо устраняет фабричный запах.

Что происходит после вымачивания

Во время обработки на поверхности жидкости нередко появляется белёсая пена — это выходят остатки белковых соединений и лишняя влага. После процедуры мясо становится более плотным, исчезает водянистость и улучшается вкус.

После вымачивания курицу необходимо тщательно промыть чистой водой и обсушить бумажными полотенцами.

Личный опыт

Автор портала "Городовой" попробовал все три способа. Наиболее удачным показался вариант с лимоном и солью. Неприятный запах действительно пропал, а курица после приготовления оказалась вкусной.

