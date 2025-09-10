Городовой / Город / Театралы сбросятся на памятник Чайковскому: в Петербурге собирают средства на память о композиторе
Театралы сбросятся на памятник Чайковскому: в Петербурге собирают средства на память о композиторе

Опубликовано: 10 сентября 2025 11:31
Петр Чайковский
Театралы сбросятся на памятник Чайковскому: в Петербурге собирают средства на память о композиторе
globallookpress/Zamir Usmanov

Руководитель Мариинского и Большого театров намерен собрать необходимые средства для установки монумента, который, по его мнению, давно заслуживает своего места в культурной столице.

Дирижер и руководитель ведущих российских театров, Валерий Гергиев, поделился амбициозными планами по увековечиванию памяти великого русского композитора Петра Чайковского в Петербурге.

Для этого будет объявлен сбор средств среди театральных деятелей.

«В Петербурге нет памятника Чайковскому»

“Задачи у нас благородные. В Петербурге нет памятника Чайковскому”, — с сожалением отметил Валерий Гергиев в беседе с «Коммерсантом».

Но одним памятником планы Гергиева не ограничиваются. Он хочет создать в Петербурге концертный зал имени Чайковского.

“Поверьте, это важнее, чем приглашение для постановок представителей современной «тусовки»!” — заявил он.

Автор:
Ксения Пронина
Город
