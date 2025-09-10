Театралы сбросятся на памятник Чайковскому: в Петербурге собирают средства на память о композиторе

Дирижер и руководитель ведущих российских театров, Валерий Гергиев, поделился амбициозными планами по увековечиванию памяти великого русского композитора Петра Чайковского в Петербурге.
Для этого будет объявлен сбор средств среди театральных деятелей.
«В Петербурге нет памятника Чайковскому»
“Задачи у нас благородные. В Петербурге нет памятника Чайковскому”, — с сожалением отметил Валерий Гергиев в беседе с «Коммерсантом».
Но одним памятником планы Гергиева не ограничиваются. Он хочет создать в Петербурге концертный зал имени Чайковского.
“Поверьте, это важнее, чем приглашение для постановок представителей современной «тусовки»!” — заявил он.