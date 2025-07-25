Не выход, а спасение: почему новый лестничный короб у станции «Театральная» не даст петербуржцам пройти внутрь

Петербургская станция метро «Театральная», давно ожидаемая поклонниками удобства и прогресса, получила свой первый выход на поверхность — но не тот, который сразу бросается в глаза и радует путешественников.
На углу у Мариинского театра появилась стеклянная, почти прозрачная конструкция — лестница, окруженная коробом из ударопрочного стекла.
Казалось бы, приятная инновация, но с оговорками.
Арт-директора театра Валерия Гергиева, известного требовательностью к окружению Мариинки, смущал и вовсе не этот новый элемент — ведь оказалось, что это не вход, а эвакуационный выход.
Он призван не для удобства пассажиров, а для быстрого и безопасного их вывода в чрезвычайных ситуациях.
Стекло и сталь — новинка эвакуационных норм
Опытный инженер и исследователь метро Дмитрий Графов объясняет в беседе с spb.kp.ru: последние стандарты безопасности требуют обязательного создания отдельных путей эвакуации для глубоких станций.
И хотя «Театральная» была построена давно, на этапе перестройки был предусмотрен именно такой выход — через вентиляционную шахту.
Таких структур, замаскированных и интегрированных в городскую среду — единицы.
«Подобные сооружения — новинка для метро. Их появление связано с изменившимися тринадцать лет назад нормами, но увидеть результат сегодня — дело времени, ведь строительство занимает около десяти лет», — говорит Дмитрий.
У станции «Горный институт» аналогичный выход выполнен в форме бетонного наземного короба, напоминающего ДОТ, тогда как у Мариинского — старались сохранить эстетику центра, выбрав почти невесомое стекло.
Почему стекло — и почему не вестибюль?
Превратить этот элегантный стеклянный короб в полноценный выход-вход не получится.
Технические требования обязывают обустраивать вестибюли глубоких станций с четырьмя эскалаторами и тоннелем диаметром более 10 метров.
Это требует огромных площадей строительной площадки, которые в плотной исторической части Петербурга — добавить сложно.
Дмитрий Графов подозревает, что именно перспектива масштабных подземных работ вызвала опасения у руководства Мариинского и, возможно, привела к критике.
Идеальным местом для вестибюля он называет перекресток Декабристов и Глинки, где уже готова конструкция — натяжная камера — для комфортного спуска и подъема пассажиров.
Власти города уже утвердили локации для двух полноценных вестибюлей «Театральной»: первый в Театральном сквере, на месте автозаправки, и второй — у угла Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.
Современная безопасность в историческом контексте
Петербургские строители и инженеры давно освоили сложные объекты в условиях плотной исторической застройки.
Примерами служат станции «Адмиралтейская», «Спасская», «Спортивная», и «Обводный канал», построенные без деформаций зданий и проседаний грунта.
Стеклянный короб у «Театральной» — пример того, как сочетаются современные требования безопасности и бережное отношение к историческому облику города.
Правда, сохранять такой объект в первозданном виде мешают вандалы — граффити и наклейки уже стали проблемой, но специалисты надеются, что сооружение не утратит визуальной легкости.
Культурный центр и инфраструктурное решение — вместе или врозь?
Появление первого выхода станции «Театральная» — это шаг к безопасности и комфортному городу, но не без вызовов.
Инженерные решения, современные нормы и историческая среда Петербурга создают тонкий баланс между необходимостью и эстетикой.
Осторожность и уважение к архитектуре, а главное, сдвиг в сторону новых технологий — делают этот стеклянный короб интересной вехой в развитии одного из самых красивых и значимых объектов метрополитена.
Стоит отметить, что «Театральная» станет еще удобнее лишь с появлением полноценного вестибюля, но придется подождать некоторое время.
А пока стеклянный эвакуационный выход — тихий свидетель перемен и заботы о пассажирах в сердце Санкт-Петербурга.