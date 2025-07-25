Не выход, а спасение: почему новый лестничный короб у станции «Театральная» не даст петербуржцам пройти внутрь

У новой станции появился не совсем вестибюль, а кое-что другое.

Петербургская станция метро «Театральная», давно ожидаемая поклонниками удобства и прогресса, получила свой первый выход на поверхность — но не тот, который сразу бросается в глаза и радует путешественников.

На углу у Мариинского театра появилась стеклянная, почти прозрачная конструкция — лестница, окруженная коробом из ударопрочного стекла.

Казалось бы, приятная инновация, но с оговорками.

Арт-директора театра Валерия Гергиева, известного требовательностью к окружению Мариинки, смущал и вовсе не этот новый элемент — ведь оказалось, что это не вход, а эвакуационный выход.

Он призван не для удобства пассажиров, а для быстрого и безопасного их вывода в чрезвычайных ситуациях.

Стекло и сталь — новинка эвакуационных норм

Опытный инженер и исследователь метро Дмитрий Графов объясняет в беседе с spb.kp.ru: последние стандарты безопасности требуют обязательного создания отдельных путей эвакуации для глубоких станций.

И хотя «Театральная» была построена давно, на этапе перестройки был предусмотрен именно такой выход — через вентиляционную шахту.

Таких структур, замаскированных и интегрированных в городскую среду — единицы.

«Подобные сооружения — новинка для метро. Их появление связано с изменившимися тринадцать лет назад нормами, но увидеть результат сегодня — дело времени, ведь строительство занимает около десяти лет», — говорит Дмитрий.

У станции «Горный институт» аналогичный выход выполнен в форме бетонного наземного короба, напоминающего ДОТ, тогда как у Мариинского — старались сохранить эстетику центра, выбрав почти невесомое стекло.

Почему стекло — и почему не вестибюль?

Превратить этот элегантный стеклянный короб в полноценный выход-вход не получится.

Технические требования обязывают обустраивать вестибюли глубоких станций с четырьмя эскалаторами и тоннелем диаметром более 10 метров.

Это требует огромных площадей строительной площадки, которые в плотной исторической части Петербурга — добавить сложно.

Дмитрий Графов подозревает, что именно перспектива масштабных подземных работ вызвала опасения у руководства Мариинского и, возможно, привела к критике.

Идеальным местом для вестибюля он называет перекресток Декабристов и Глинки, где уже готова конструкция — натяжная камера — для комфортного спуска и подъема пассажиров.

Власти города уже утвердили локации для двух полноценных вестибюлей «Театральной»: первый в Театральном сквере, на месте автозаправки, и второй — у угла Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

Современная безопасность в историческом контексте

Петербургские строители и инженеры давно освоили сложные объекты в условиях плотной исторической застройки.

Примерами служат станции «Адмиралтейская», «Спасская», «Спортивная», и «Обводный канал», построенные без деформаций зданий и проседаний грунта.

Стеклянный короб у «Театральной» — пример того, как сочетаются современные требования безопасности и бережное отношение к историческому облику города.

Правда, сохранять такой объект в первозданном виде мешают вандалы — граффити и наклейки уже стали проблемой, но специалисты надеются, что сооружение не утратит визуальной легкости.

Культурный центр и инфраструктурное решение — вместе или врозь?

Появление первого выхода станции «Театральная» — это шаг к безопасности и комфортному городу, но не без вызовов.

Инженерные решения, современные нормы и историческая среда Петербурга создают тонкий баланс между необходимостью и эстетикой.

Осторожность и уважение к архитектуре, а главное, сдвиг в сторону новых технологий — делают этот стеклянный короб интересной вехой в развитии одного из самых красивых и значимых объектов метрополитена.

Стоит отметить, что «Театральная» станет еще удобнее лишь с появлением полноценного вестибюля, но придется подождать некоторое время.

А пока стеклянный эвакуационный выход — тихий свидетель перемен и заботы о пассажирах в сердце Санкт-Петербурга.