Вирусы слабеют: Роспотребнадзор фиксирует спад гриппа и ковида в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжает падать. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, в городе показатель снизился на 15%, в области — на 27%.
Заболевания COVID-19 также сокращаются: в Петербурге минус 33,6%, в Ленинградской области — минус 42,7%. Среди вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы.
Эксперты напоминают о базовых правилах профилактики: регулярное мытье рук, проветривание комнат и избегание выхода на работу при повышенной температуре.
При любых признаках болезни лучше остаться дома и обратиться к врачу.