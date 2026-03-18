Вирусы слабеют: Роспотребнадзор фиксирует спад гриппа и ковида в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вирусы слабеют: Роспотребнадзор фиксирует спад гриппа и ковида в Петербурге

Опубликовано: 18 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Вирусы слабеют: Роспотребнадзор фиксирует спад гриппа и ковида в Петербурге
Вирусы слабеют: Роспотребнадзор фиксирует спад гриппа и ковида в Петербурге
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
В то же время специалисты советуют не забывать про простые меры профилактики.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжает падать. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, в городе показатель снизился на 15%, в области — на 27%.

Заболевания COVID-19 также сокращаются: в Петербурге минус 33,6%, в Ленинградской области — минус 42,7%. Среди вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы.

Эксперты напоминают о базовых правилах профилактики: регулярное мытье рук, проветривание комнат и избегание выхода на работу при повышенной температуре.

При любых признаках болезни лучше остаться дома и обратиться к врачу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью