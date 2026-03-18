Вопросы о Петербурге / Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Выборга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Выборга?

Опубликовано: 18 марта 2026 14:14
 Проверено редакцией
Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Выборга?
Global Look Press/Dmitry Chasovitin
От Санкт-Петербурга до Выборга по автодороге —136 километров, преодолеть которые можно в среднем за 1,5-2 часа. 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Выборга на машине составляет 136 км. Время в пути зависит от выбранного маршрута и условий дороги, в среднем оно составляет 1 час 25 минут — 2 часа.

Маршруты

Есть два основных варианта маршрута:

  • По трассе А-181 «Скандинавия». Это более быстрый вариант — дорога займёт около 1 часа 25 минут. Часть маршрута проходит по Западному скоростному диаметру (ЗСД) — это платная дорога, проезд по ней обойдётся примерно в 200 рублей.
  • По Приморскому шоссе. Этот маршрут более продолжительный из-за ограничения скорости в населённых пунктах — время в пути составит около 3 часов. Зато по пути можно полюбоваться видами Финского залива и окрестностей.

Интересные факты

Исторический контекст. В начале XIX века путь между Петербургом и Выборгом занимал не меньше двух дней. Вдоль Выборгского тракта (примерно там, где сегодня проходит Старо-Выборгское шоссе) располагались почтовые станции и постоялые дворы. С 1866 года между городами начал курсировать дилижанс, а с 1870 года появилась железная дорога.

Королевская дорога. На протяжении XVII–XIX веков по этому маршруту иногда ездили шведские и российские монархи. Например, по ней ехала императрица Екатерина II на встречу с королём Швеции Густавом III, а Александр I проезжал здесь, когда ехал давать автономию Финляндии.

Достопримечательности по пути. По дороге в Выборг можно посетить, например, Сестрорецк. Там есть мемориал погибшим морякам-подводникам, Никольская часовня и церковь Святых Петра и Павла.

Выборг — город с европейской атмосферой. Здесь можно увидеть один из немногих средневековых замков на территории России, прогуляться по брусчатым улочкам и посетить парк «Монрепо». В городе также находится библиотека Алвара Аалто — единственное в России здание, построенное по проекту этого финского архитектора.

Выборгский крендель. В Выборге можно попробовать знаменитый выборгский крендель. Его рецепт с пряностями хранился в строжайшей тайне. Монахи францисканского монастыря, основанного в Выборге во второй половине XIV века, начали выпекать эти крендели.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью