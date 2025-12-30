Золотая лихорадка на Неве: как банковская реформа 1860-х превратила Петербург в финансовую столицу империи

Финансовая реформа 1860-х годов (создание Государственного банка, отмена крепостного права, освобождение капиталов) запустила в Петербурге «золотую лихорадку» нового типа — лихорадку учредительства и биржевых спекуляций.

От казённых монополий к рынку капиталов

До реформ кредитом занимались в основном государственные банки (Коммерческий, Заёмный), выдававшие ссуды под залог имений или для внешней торговли. Теперь на сцену вышли:

1. Акционерные коммерческие банки

Первым стал Частный коммерческий банк (1864). За ним последовала лавина:

Русский для внешней торговли,

Учётный и ссудный,

Волжско-Камский.

Их капитал складывался из акций, которые свободно покупались и продавались на бирже. Их цель — прибыль от кредитования торговли и промышленности.

Именно они финансировали строительство заводов, железных дорог, пароходных компаний.

2. Общество взаимного кредита (1863)

Уникальный петербургский феномен. Оно объединяло средних и мелких предпринимателей, торговцев, домовладельцев, которые, внося залог, могли получать кредиты под относительно низкие проценты.

Это был банк для «среднего класса», демократизирующий доступ к капиталу и стимулировавший малый и средний бизнес в городе.

Петербург как финансовый хаб

Эти банки не работали изолированно. Они активно привлекали иностранный капитал (прежде всего французский и бельгийский), становясь проводниками европейских инвестиций в русскую промышленность.

Они же были главными игроками на Санкт-Петербургской бирже (расположенной в здании на стрелке Васильевского острова), где крутились миллионы. Биржа стала барометром не только торговли, но и политических настроений.

«Кровеносная система» промышленности

Без этой финансовой инфраструктуры невиданный промышленный рост был бы невозможен.

Путиловский завод расширялся на кредиты банков, акции пароходных обществ котировались на бирже, подрядчики, строившие доходные дома, брали ссуды в Обществе взаимного кредита.

Финансовый капитал стал невидимым архитектором нового Петербурга, определяя, какие отрасли и районы будут развиваться, а какие — захиреют. Он создал ту самую систему зависимости, где благополучие фабриканта, биржевого маклера и даже мелкого лавочника оказалось связано с курсом акций и ставками по кредитам.