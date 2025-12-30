Городовой / Учеба / За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем заменить оливье и лежание на диване: советы тренера, чтобы начать год в отличной форме Город
Почему квашеная капуста лучше сауны: неожиданные секреты спасения от похмелья Город
Великие и скандальные: галерея звёзд, которых забрал 2025-й Общество
Великий Устюг, Карелия или Шерегеш: где петербуржцам встретить новый 2026-й год Общество
10 способов лишить себя Нового года в Петербурге — проверено тысячами разочарованных туристов Общество
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века

Опубликовано: 30 декабря 2025 15:37
 Проверено редакцией
За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века
За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века
Городовой ру

Промышленность в XIX веке стала формировать целые материки на карте города.

Произошла не просто индустриализация, а радикальное зонирование городского пространства по классовому признаку.

От «точечной» к «зонной» промышленности

Государство и капитал осознали необходимость выноса вредных и громоздких производств из парадного центра. Сложились три главных промышленных пояса:

1. «Заобводный» пояс (район за Обводным каналом)

Стал главной индустриальной долиной. Здесь, вдоль веток Николаевской железной дороги, выросли гиганты: Невский судостроительный завод, Обуховский сталелитейный (бывший Александровский), Чугунолитейный завод Ф. Сан-Галли.

Это была зона тяжёлой индустрии, шума, дыма и постоянного движения грузов.

2. Выборгская сторона

Традиционно промышленный район получил новое развитие. Здесь работали Арсенал, Лесснер, Новый Арсенал, множество текстильных и химических фабрик.

Это был район смешанной застройки: фабричные корпуса соседствовали с казармами для рабочих и дешёвыми доходными домами.

3. Васильевский остров (Гавань и западные линии)

Сохранил специализацию на обработке сырья (кожевенные, табачные фабрики) и стал важным портово-складским районом.

Рождение «рабочих окраин» и социальный апартеид

Рабочие, приезжавшие из деревень, не могли жить в центре. Они селились в непосредственной близости от заводов, формируя специфические районы:

  • Нарвская застава (район за Нарвскими триумфальными воротами) — рабочий квартал при Путиловском заводе.
  • Выборгская сторона за Бол. Сампсониевским проспектом.
  • «Пески» и районы за Московской заставой.

Эти районы отличались ужасающей скученностью (коечно-каморочная система найма жилья), отсутствием элементарной инфраструктуры (водопровод, канализация появились здесь последними), высокой заболеваемостью.

Они были городом в городе, со своими правилами, своей субкультурой и растущим классовым сознанием.

Центр города превратился в деловое и аристократическое «гетто», всё более оторванное от реальной, производящей жизни города.

Таким образом, промышленность не просто изменила экономику Петербурга — она расколола его физически и социально, создав чёткую границу между «городом господ» и «городом труда».

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью