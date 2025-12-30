За Обводным каналом — другая планета: как родились рабочие окраины и что это изменило в Петербурге XIX века

Произошла не просто индустриализация, а радикальное зонирование городского пространства по классовому признаку.
От «точечной» к «зонной» промышленности
Государство и капитал осознали необходимость выноса вредных и громоздких производств из парадного центра. Сложились три главных промышленных пояса:
1. «Заобводный» пояс (район за Обводным каналом)
Стал главной индустриальной долиной. Здесь, вдоль веток Николаевской железной дороги, выросли гиганты: Невский судостроительный завод, Обуховский сталелитейный (бывший Александровский), Чугунолитейный завод Ф. Сан-Галли.
Это была зона тяжёлой индустрии, шума, дыма и постоянного движения грузов.
2. Выборгская сторона
Традиционно промышленный район получил новое развитие. Здесь работали Арсенал, Лесснер, Новый Арсенал, множество текстильных и химических фабрик.
Это был район смешанной застройки: фабричные корпуса соседствовали с казармами для рабочих и дешёвыми доходными домами.
3. Васильевский остров (Гавань и западные линии)
Сохранил специализацию на обработке сырья (кожевенные, табачные фабрики) и стал важным портово-складским районом.
Рождение «рабочих окраин» и социальный апартеид
Рабочие, приезжавшие из деревень, не могли жить в центре. Они селились в непосредственной близости от заводов, формируя специфические районы:
- Нарвская застава (район за Нарвскими триумфальными воротами) — рабочий квартал при Путиловском заводе.
- Выборгская сторона за Бол. Сампсониевским проспектом.
- «Пески» и районы за Московской заставой.
Эти районы отличались ужасающей скученностью (коечно-каморочная система найма жилья), отсутствием элементарной инфраструктуры (водопровод, канализация появились здесь последними), высокой заболеваемостью.
Они были городом в городе, со своими правилами, своей субкультурой и растущим классовым сознанием.
Центр города превратился в деловое и аристократическое «гетто», всё более оторванное от реальной, производящей жизни города.
Таким образом, промышленность не просто изменила экономику Петербурга — она расколола его физически и социально, создав чёткую границу между «городом господ» и «городом труда».