В роли Мышиного короля — мошенники: фальшивые сайты «продают» билеты на «Щелкунчик»
В роли Мышиного короля — мошенники: фальшивые сайты «продают» билеты на «Щелкунчик»

Опубликовано: 20 ноября 2025 04:30
Эксперты предупреждают о появлении сайтов-двойников, маскирующихся под официальный портал Большого театра и представляющих потенциальную угрозу для пользователей.

В преддверии зимних праздников стали чаще появляться случаи обмана граждан при покупке билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, о чём сообщил депутат Государственной думы Антон Немкин в интервью РИА Новости.

Основной способ мошенничества — создание поддельных интернет-страниц, на которых якобы продаются билеты на популярный спектакль. В такие периоды люди становятся менее внимательными из-за предпраздничной суеты и рискуют потерять деньги.

По словам Немкина, преступники пользуются тем, что «время перед праздниками всегда связано с высоким интересом к культурным событиям, а билеты на "Щелкунчика" традиционно пользуются спросом».

Он перечислил формы обмана: подложные сайты, имитирующие официальный ресурс театра, фальшивые профили в социальных сетях, а также рассылки с заманчивыми предложениями. Такие схемы становятся всё более разнообразными.

Особую тревогу вызывают интернет-страницы, которые выглядят идентично настоящему сайту Большого театра. Мошенники регулярно регистрируют временные порталы, оформляя их в стиле крупных билетных агентств, чтобы вызывать доверие у посетителей.

Кроме того, поддельные ресурсы могут появиться и исчезнуть в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что для своих преступных схем мошенники осваивают новые технологии, в том числе используют искусственный интеллект. Такой подход позволяет им ещё тщательнее подделывать оформление и тексты, чтобы замаскировать обман.

Юлия Аликова
