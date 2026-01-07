Городовой / Город / Дед Мороз припарковал свой волшебный поезд в Петербурге
Опубликовано: 7 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

В Санкт-Петербург прибыл праздничный поезд с Дедом Морозом, который совершает тур по городам России.

В канун Рождества в Санкт-Петербург прибыл праздничный поезд Деда Мороза, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд с волшебной резиденцией пробудет в Петербурге два дня — 6 и 7 января. После этого он продолжит своё путешествие по российским городам.

Впереди состава движется паровоз, за которым следуют вагон-приёмная, тематические пространства с играми и заданиями, кукольный театр, сувенирный магазин, вагон-ресторан с буфетом и отдельное купе Снежной Королевы.

Путешествующие смогут принять участие в развлекательной программе, побывать на праздничных мастер-классах и приобрести тематические сувениры, пока поезд находится на станции.

Автор:
Юлия Аликова
