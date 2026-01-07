Дед Мороз припарковал свой волшебный поезд в Петербурге

В канун Рождества в Санкт-Петербург прибыл праздничный поезд Деда Мороза, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Поезд с волшебной резиденцией пробудет в Петербурге два дня — 6 и 7 января. После этого он продолжит своё путешествие по российским городам.
Впереди состава движется паровоз, за которым следуют вагон-приёмная, тематические пространства с играми и заданиями, кукольный театр, сувенирный магазин, вагон-ресторан с буфетом и отдельное купе Снежной Королевы.
Путешествующие смогут принять участие в развлекательной программе, побывать на праздничных мастер-классах и приобрести тематические сувениры, пока поезд находится на станции.
