Когда регулятор приходит в квартиры: Банк России готов вмешаться в борьбу с мошенниками на рынке жилья

В связи с возросшим обсуждением случаев обмана при продаже жилья Центробанк заявил о готовности принимать участие в инициативах, направленных на решение этой проблемы.
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил об этом во время публичной дискуссии, вызванной недавними судебными решениями, не в пользу покупателей квартир, приобретённых через ипотеку, если транзакция была осуществлена под влиянием мошенников.
Особое внимание к вопросу привлёк случай с Ларисой Долиной, в результате которого покупатель остался и без жилья, и без уплаченных средств, а выплаты по ипотеке сохранились. Такая ситуация стала предметом широкой общественной дискуссии и показала уязвимость покупателей при совершении подобных сделок.
Именно на этом фоне Банк России выразил свою позицию по поводу возможных изменений.
Центробанк подчеркнул, что не регулирует напрямую рынок жилья, однако намерен оказывать содействие в разработке мер, касающихся платежных и кредитных услуг в процессе покупки недвижимости.
Он также подтвердил, что Центробанк готов пересмотреть ипотечные процедуры, если того потребуют новые законодательные изменения.
Недавно стало известно, что в Государственной думе готовится законопроект, направленный на усиление борьбы с мошенничеством при купле-продаже квартир. Внесение подобных изменений может повлиять на порядок оформления ипотеки и других финансовых услуг, связанных с операциями с недвижимостью.