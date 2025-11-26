Городовой / Город / Не жертвы, а фигуранты: пенсионерам грозят иски за махинации с жильём
Не жертвы, а фигуранты: пенсионерам грозят иски за махинации с жильём

Опубликовано: 26 ноября 2025 21:00
Правоохранительные органы смогут начать расследование при наличии всех необходимых документов, свидетельствующих об обмане.

Адвокат Александр Бенхин в интервью рассказал, что гражданам пожилого возраста, вовлечённым в случаи обмана при операциях с недвижимостью, грозит судебное преследование. Эта тема была озвучена в его беседе с порталом NEWS.ru.

По утверждению Бенхина, действия такого рода могут создать основания для возбуждения уголовных дел по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Юрист подчеркнул, что перспектива лишения свободы вынуждает участников подобных схем часто идти на попятную: отказываться от ранее совершённых сделок, либо возвращать обманутому лицу квартиру или денежные средства.

Как отметил эксперт, гражданские иски не оказывают на злоумышленников должного воздействия, а вот уголовное разбирательство меняет их позицию радикально.

По его словам, при наличии подтверждающих документов правоохранительные органы получают возможность всесторонне расследовать факты нарушения.

Кроме того, Бенхин обратил внимание на то, что важную роль играют правильно оформленные бумаги, удостоверяющие сам факт обмана. В случае поступления соответствующих заявлений шансы восстановить справедливость возрастают.

Ранее стало известно о подготовке в Госдуме проекта закона, направленного на противодействие мошенникам при продаже жилья. Предполагается, что новый документ поможет усилить защиту граждан, участвующих в сделках с недвижимым имуществом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
