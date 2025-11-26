Городовой / Город / Картины-«беглянки», которые пытались незаконно вывезти, отправили не в музей, а в петербургскую школу
Картины-«беглянки», которые пытались незаконно вывезти, отправили не в музей, а в петербургскую школу

Опубликовано: 26 ноября 2025 20:45
Картины, изъятые в аэропорту Пулково год назад, переданы школе Московского района.

Таможенная служба передала в образовательное учреждение Московского района 18 полотен, которые ранее пытались незаконно вывезти за границу.

Инцидент произошёл в петербургском аэропорту Пулково, где таможенники обнаружили посылку с 23 произведениями живописи, отправляемую студентом Академии художеств имени Репина в Китай. В документах на перевозку были указаны только пять портретов.

Экспертная оценка выявила, что общая стоимость найденных работ, несмотря на «незначительные следы бытования», составляет примерно 43 тысячи рублей.

В отношении отправителя было возбуждено административное дело о недостоверном декларировании товаров по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях.

К пересечению границы были допущены лишь те произведения, которые включили в декларацию, остальные остались на хранении, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На протяжении года за холстами никто не обращался, после чего эти картины официально признали бесхозными через судебное решение.

Они были направлены в школу №376 Московского района. Учреждение выбрали из-за наличия в нём специального лингвистического класса, где изучают китайский язык.

Юлия Аликова
