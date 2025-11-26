Картины-«беглянки», которые пытались незаконно вывезти, отправили не в музей, а в петербургскую школу

Таможенная служба передала в образовательное учреждение Московского района 18 полотен, которые ранее пытались незаконно вывезти за границу.
Инцидент произошёл в петербургском аэропорту Пулково, где таможенники обнаружили посылку с 23 произведениями живописи, отправляемую студентом Академии художеств имени Репина в Китай. В документах на перевозку были указаны только пять портретов.
Экспертная оценка выявила, что общая стоимость найденных работ, несмотря на «незначительные следы бытования», составляет примерно 43 тысячи рублей.
В отношении отправителя было возбуждено административное дело о недостоверном декларировании товаров по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях.
К пересечению границы были допущены лишь те произведения, которые включили в декларацию, остальные остались на хранении, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
На протяжении года за холстами никто не обращался, после чего эти картины официально признали бесхозными через судебное решение.
Они были направлены в школу №376 Московского района. Учреждение выбрали из-за наличия в нём специального лингвистического класса, где изучают китайский язык.
