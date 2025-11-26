Когда 6 соток — это бесплатно: на что могут рассчитывать петербургские пенсионеры

Пенсионный возраст в России — это не только время заслуженного отдыха, но и период, открывающий доступ к множеству мер социальной поддержки.

Федеральные и региональные льготы способны существенно облегчить финансовое бремя, позволяя пенсионерам и предпенсионерам грамотно распоряжаться своими средствами.

Федеральный уровень: базовые права на поддержку

Среди общероссийских льгот, доступных каждому, кто достиг пенсионного возраста, — возможность один раз в год бесплатно добраться до места отдыха и обратно. Это значительная экономия, особенно для тех, кто ценит отдых.

Также существует право на получение рецептурных лекарств по сниженной цене или вовсе бесплатно, что является существенной поддержкой для людей, нуждающихся в регулярном медицинском уходе.

Налоговые “бонусы”: как уменьшить сумму к уплате

Важным аспектом является налоговая поддержка. Пенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество, позволяющие уменьшить налогооблагаемую базу.

При расчёте налога из полной кадастровой стоимости объекта недвижимости вычитается определенная площадь: 50 квадратных метров для жилого дома, 20 квадратных метров для квартиры и 10 квадратных метров для комнаты.

Что касается земельного налога, то здесь предусмотрен ещё более ощутимый вычет. Он равен кадастровой стоимости 600 квадратных метров для одного земельного участка.

Проще говоря, если площадь участка не превышает 6 соток, налог не взимается вовсе. А если площадь больше — налогообложению подлежит лишь часть, превышающая установленный лимит.

Региональные привилегии: Петербург в помощь

На региональном уровне возможности для экономии становятся ещё шире, особенно в таких местах, как Санкт-Петербург.

Здесь пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога на один мотоцикл и одно транспортное средство по выбору: будь то легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил или небольшая моторная лодка до 30 лошадиных сил.

Кроме того, для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет доступны льготные месячные проездные билеты на трамваи, троллейбусы, автобусы и метро.

Особое внимание уделяется пригородному сообщению: предусмотрены бесплатные поездки на электричках, а с конца весны по конец осени — и на пригородных автобусах по социальным маршрутам.

Коммунальные заботы: газ, свет и тепло

Пенсионеры и лица с доходом ниже 1,15 прожиточного минимума в Северной столице могут воспользоваться уникальной льготой — бесплатной установкой газового котла, плиты и счётчика, если газ в жильё ещё не проведён.

Эта помощь предоставляется единожды. Также компенсируются расходы на замену устаревшей бытовой техники: газовых плит (раз в 20 лет), газовых водонагревательных колонок (раз в 10 лет) и электрических плит (раз в 15 лет).

Льготы для особенных категорий граждан

Особые привилегии предусмотрены для ветеранов труда, военной службы, пенсионеров с продолжительным стажем и пострадавших от политических репрессий. Им предоставляется 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важно отметить, что эта скидка применяется к покупной части расходов, соответствующей доле льготника в жилом помещении.

Одинокие неработающие пенсионеры получают значительную поддержку при оплате взносов за капитальный ремонт. При достижении 70 лет им компенсируется 50% взносов, а после 80 лет — 100%.

Аналогичные льготы распространяются на семьи, состоящие исключительно из неработающих членов или инвалидов I и II группы, но только для одного жилого помещения и в пределах установленного норматива площади.

Наконец, для семей или одиноких пенсионеров, чьи расходы на жильё и ЖКУ превышают 14% от совокупного дохода, предусмотрена возможность оформления субсидии на оплату этих услуг.