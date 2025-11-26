Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше

В Санкт-Петербурге сохраняется период традиционного повышения числа заболевших сезонными респираторными инфекциями. За прошедшую неделю количество обратившихся с простудой и гриппом увеличилось на 13,8%.
Однако пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти отмечает, что значения заболеваемости находятся ниже тревожных отметок.
В Ленинградской области темпы распространения вирусных заболеваний оказались выше, заболеваемость выросла на 39,7%.
Несмотря на это, показатели по-прежнему не превышают установленных норм. Подобная ситуация наблюдается как в городе, так и в регионе в целом.
Вакцинация от гриппа продолжается: более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга уже получили прививку, что составляет 58% от общей численности населения города.
В Ленинградской области защитились от гриппа свыше одного миллиона человек — это 57,8% местных жителей. Среди привитых — как взрослое население, так и дети.
