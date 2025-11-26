Городовой / Город / Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией Город
Петербург недосчитался 15% таксистов: что дальше? Город
Три тонны меди для гения: как Ломоносов увез премию от самой императрицы Общество
Снова преступный план из «детской песочницы»: в Петербурге школьница спланировала расправу над матерью в Roblox Город
Народное — не значит ничьё: «Золотое кольцо» Кадышевой заплатит 50 тысяч за нарушение авторских прав Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше

Опубликовано: 26 ноября 2025 20:00
Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше
Город на Неве под натиском вирусов: грипп и ОРВИ не отступают, заболевших стало больше
Городовой ру

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Санкт-Петербурге за последнюю неделю увеличилась почти на 14%.

В Санкт-Петербурге сохраняется период традиционного повышения числа заболевших сезонными респираторными инфекциями. За прошедшую неделю количество обратившихся с простудой и гриппом увеличилось на 13,8%.

Однако пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти отмечает, что значения заболеваемости находятся ниже тревожных отметок.

В Ленинградской области темпы распространения вирусных заболеваний оказались выше, заболеваемость выросла на 39,7%.

Несмотря на это, показатели по-прежнему не превышают установленных норм. Подобная ситуация наблюдается как в городе, так и в регионе в целом.

Вакцинация от гриппа продолжается: более 3 миллионов жителей Санкт-Петербурга уже получили прививку, что составляет 58% от общей численности населения города.

В Ленинградской области защитились от гриппа свыше одного миллиона человек — это 57,8% местных жителей. Среди привитых — как взрослое население, так и дети.

Ранее «Городовой» сообщал, чем можно навредить коже после прогулки на морозе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью