Городовой / Город / Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией
Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией

Опубликовано: 26 ноября 2025 20:15
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Экспонаты этого типа разработаны с учётом потребностей посетителей с ограниченными возможностями.

В Михайловском замке Санкт-Петербурга произошёл инцидент с участием нескольких женщин пожилого возраста. Они решили устроить фотосессию с тактильной копией Большой императорской короны, взяв её в руки.

Их действия привлекли внимание смотрительницы, которая сделала посетительницам замечание, сообщает 78.ru.

Сотрудники пресс-службы Русского музея пояснили ситуацию. По их словам, тактильная версия императорской короны используется гидами при проведении специальных экскурсий для посетителей с инвалидностью.

Как уточнил представитель музея, эта копия не относится к Музейному фонду Российской Федерации и не закреплена на подставке, что объясняется её назначением.

Несмотря на это, брать макет в руки и использовать для личных целей, в том числе примерять на себя, посетителям запрещено.

В музее отметили, что смотритель действовала соответственно установленным правилам. Руководство подчеркивает важность соблюдения подобных ограничений для сохранности музейных экспонатов, даже если речь идет о тактильных моделях.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря изменится стоимость посещения Эрмитажа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
