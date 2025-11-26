Корону трогать нельзя: в Михайловском замке пенсионерки устроили фотосъёмку с тактильной копией

В Михайловском замке Санкт-Петербурга произошёл инцидент с участием нескольких женщин пожилого возраста. Они решили устроить фотосессию с тактильной копией Большой императорской короны, взяв её в руки.
Их действия привлекли внимание смотрительницы, которая сделала посетительницам замечание, сообщает 78.ru.
Сотрудники пресс-службы Русского музея пояснили ситуацию. По их словам, тактильная версия императорской короны используется гидами при проведении специальных экскурсий для посетителей с инвалидностью.
Как уточнил представитель музея, эта копия не относится к Музейному фонду Российской Федерации и не закреплена на подставке, что объясняется её назначением.
Несмотря на это, брать макет в руки и использовать для личных целей, в том числе примерять на себя, посетителям запрещено.
В музее отметили, что смотритель действовала соответственно установленным правилам. Руководство подчеркивает важность соблюдения подобных ограничений для сохранности музейных экспонатов, даже если речь идет о тактильных моделях.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря изменится стоимость посещения Эрмитажа.