Подмена с отличием: сайт‑двойник Минобрнауки выманивает личные данные у школьников

В последние недели мошенники стали использовать новые схемы, связанные с подделкой официальных сайтов образовательных ведомств и портала «Госуслуги» и нацеленные на получение персональных данных учащихся.
Злоумышленники создают подложные страницы, визуально сходные с ресурсами Министерства образования, чтобы выманить у школьников и их родителей важную информацию.
Ключевым моментом действий мошенников становится имитация «Личного кабинета учащегося», после чего пользователь перенаправляется на поддельную страницу «Госуслуг» для так называемого «восстановления доступа».
На таких ресурсах предлагается подтверждение входа, якобы зафиксированного с «незнакомого устройства». Для этого пользователю советуют совершить звонок или перейти к боту в мессенджере.
В процессе злоумышленники получают не только идентификаторы и пароли, но и коды двухфакторной авторизации, которые автоматически перехватываются через пересылаемые СМС.
В первую очередь, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность при переходе по ссылкам из рассылок и чатов — вводить личные данные стоит только на известных и проверенных интернет-страницах, заходя на них с помощью закладок или через поисковую строку.
Особое внимание следует обратить на адрес сайта: преступники нередко изменяют его, добавляя лишние символы или слова — к примеру, вместо minobrnauki.gov используется minobrnauki или иные похожие комбинации.
Также родителям и школьникам советуют отказаться от передачи СМС-кодов и паролей третьим лицам, даже если запрос поступает под видом восстановления доступа.
Если есть такая возможность, стоит отключить получение кодов через СМС, воспользовавшись вместо этого приложениями для генерации одноразовых паролей или аппаратными устройствами-ключами.
Важно также объяснять детям, что ни один сотрудник образовательных или государственных учреждений не будет просить по телефону или через сообщения указать конфиденциальные сведения.
Недавно также стало известно, что мошенники нашли новый способ давления на пользователей техники Apple: они начали удалённо блокировать смартфоны, чтобы вымогать за разблокировку деньги.