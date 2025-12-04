Когда уборка обернулась «грязным делом»: в Петербурге гендиректор клининговой компании предстанет перед судом

В Красногвардейском районе завершилось расследование дела, в котором руководитель организации, предоставляющей услуги по уборке, обвиняется в значительном уклонении от налоговых обязательств. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, материалы были переданы для рассмотрения в суд.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили: директор в бухгалтерских документах указывал, что сотрудничает с 38 компаниями, каждая из которых имела признаки фирм-«однодневок».
По оценке следствия, такая схема позволила избежать перечисления в бюджет более 68 миллионов рублей.
